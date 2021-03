dpa

Tabea Kemme will Turbine-Präsidentin werden

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme strebt einem Medienbericht zufolge das Präsidentenamt beim Bundesligisten Turbine Potsdam an.

"Ich bin in Kontakt mit vielen Spielerinnen und Fanvertretern. Sie unterstützen mein Vorhaben. Mit meinem Team will ich Turbine voranbringen", sagte die 29-Jährige der "Bild am Sonntag". "Mein Ziel ist es, die Bedingungen im Verein zu professionalisieren. Im Scouting, der medizinischen Versorgung."

Sie wolle am 30. Mai bei der Mitgliederversammlung gegen den Präsidenten Rolf Kutzmutz antreten, hieß es weiter.

Kemme hatte ihre Karriere Anfang 2020 wegen anhaltender Verletzungsprobleme im Alter von 28 Jahren beendet. Die Defensivspielerin absolvierte 47 Länderspiele für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Mit der U 17-Auswahl holte sie 2008 den EM-Titel, mit der U 20 wurde sie 2010 Weltmeisterin.

Nach zwölf Jahren in Potsdam, in denen Kemme die Champions League und viermal die deutsche Meisterschaft gewann, war sie 2018 nach England zum späteren Meister FC Arsenal gewechselt. Im März 2018 war vor ihrem Wechsel nach London ein schwerer Knorpelschaden diagnostiziert worden.