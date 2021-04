Magath fordert sofortige Löw-Entlassung: "Vor dem Turnier"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Joachim Löw wird schon wieder angezählt

Das 1:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien war so überraschend wie schockierend. Für Ex-Bundesligatrainer Felix Magath ist spätestens jetzt klar: Joachim Löw muss weg - und zwar sofort!

"Nach dieser Niederlage ist eindeutig, dass wir auf der Bundestrainer-Position Veränderung brauchen - und zwar nicht irgendwann, sondern kurzfristig, auf alle Fälle vor dem Turnier", forderte Magath im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" die sofortige Ablösung des Bundestrainers.

Ein Turnier sei schlicht zu wichtig, als dass man da "einfach Daumen drücken kann", begründete Magath seine Aussage. Daher sei "unerlässlich, dass wir jetzt auf dieser Position schnell etwas verändern".

Den perfekten Nachfolger für Löw gibt es laut Magath schon: Hansi Flick. "Hansi hat sich mit den Titeln, die er gesammelt hat, sehr empfohlen für die Position. Ich bin auch überzeugt, dass er der Richtige ist. Und so wie ich ihn einschätze, würde er es auch gerne machen."

Magath: FC Bayern und DFB sollen endlich eine Lösung finden

Der Haken an der Flick-Lösung: der FC Bayern. Der Rekordmeister will den Trainer aus verständlichen Gründen nicht ziehen lassen. Für Magath sollte das große Ganze aber über den Interessen der Münchner stehen. "Die beiden [Parteien] sollen sich endlich an einen Tisch setzen und drüber reden, wie dem deutschen Fußball am besten zu helfen ist. Ich bin überzeugt, dass man eine Lösung finden kann, die für alle gut ist."

Letztlich sei eine starke Nationalmannschaft auch für den FC Bayern wichtig, bekräftigte der ehemalige Trainer des Rekordmeisters, der sich sogar vorstellen kann, dass Flick die Saison bei den Münchnern beendet und dann bei der Nationalmannschaft direkt mit der Vorbereitung auf die EM weitermacht. "Selbstverständlich" ginge das, ist Magath überzeugt. Niemand könne ihm erzählen, dass Flick "erstmal Urlaub bräuchte".

Flick sei "derjenige, der am besten im Bilde ist, am nächsten an der Nationalmannschaft dran ist. Eine bessere Lösung sehe ich weit und breit nicht", so Magath, der den DFB und den FC Bayern aufforderte, die "Taktiererei hinten anzustellen".