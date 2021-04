Schalke verkündet Horror-Zahlen: "Mit voller Wucht getroffen"

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Der FC Schalke 04 steckt in der finanziellen Klemme

Mit dem FC Schalke 04 geht es nicht nur sportlich bergab. Die Knappen stecken auch finanziell in der Klemme, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2020 hervorgeht.

Im vergangenen Geschäftsjahr brach Schalkes Umsatz um rund ein Drittel auf 174,7 Millionen Euro ein (2019: 275,0 Millionen Euro). Wie der Klub mitteilte, fiel zudem ein Verlust von rund 53 Millionen Euro an. Das Minus war damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr, als es 27 Millionen Euro gewesen waren.

"Die Corona Pandemie hat uns mit voller Wucht getroffen und für massive Rückgänge in wesentlichen Umsatzbereichen gesorgt. Wir haben dank sofortiger Kostensenkungsmaßnahmen die Effekte auf das Ergebnis abmildern können", sagte Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal & Recht in einer Mittteilung: "Unser Ziel ist es, den FC Schalke 04 auf Basis kaufmännischer Vernunft mittel bis langfristig so aufzustellen, dass wir auch in unvorhergesehenen Krisen wirtschaftlich stabil sind und souverän agieren können."

Wegen fehlender Ticket-Einnahmen fehlten Schalke im letzten Jahr rund 26 Millionen Euro (9,2 Millionen Euro/im Vorjahr 35,6 Millionen Euro). Auch die Einnahmen aus der Verteilung der TV-Gelder sanken deutlich (80,6 Millionen Euro/im Vorjahr 108,8 Millionen Euro).

Im Sponsoring und Catering hat Schalke ebenfalls massive Einbußen zu verzeichnen. So belaufen sich die Erlöse um Sponsoring im Geschäftsjahr 2020 auf 49,7 Millionen Euro (im Vorjahr 73,3 Millionen Euro), im Catering auf 2,7 Millionen Euro (im Vorjahr 15,1 Millionen Euro).

Zudem erhöhten sich die Verbindlichkeiten des Klubs um 19,0 Millionen Euro auf 217 Millionen Euro.

"Leider hat uns Corona auch bei der Entwicklung der Verbindlichkeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ohne die Auswirkungen der Pandemie hätten wir die Verbindlichkeiten auf deutlich unter 200 Millionen senken können", sagte Rühl-Hamers.

FC Schalke 04 stoppt Projekt Berger Feld II

Um in Zukunft wieder schwarze Zahlen zu schreiben, wird Schalke im Sommer 2021 eine neue Anleihe zur Refinanzierung der auslaufenden Anleihe 2016/2021 mit einem Volumen von 15,893 Millionen Euro ausgeben.

Außerdem verkündete der Revierklub den Baustopp für sein Projekt Berger Feld II. Bisher sind im Rahmen des Umbaus des Vereinsgeländes unter anderem insgesamt sieben neue Trainingsplätze, das Profileistungszentrum, drei Parkhäuser sowie das Parkstadion fertiggestellt worden. Die weiteren Teilprojekte wie das Tor auf Schalke sowie das Gebäude mit Profi- und Nachwuchsleistungszentrum sowie der neuen Geschäftsstelle werden nicht mehr umgesetzt.

"Das ist eine Entscheidung, die wir aus wirtschaftlicher Vernunft getroffen haben. Durch die Corona-Pandemie und die sportliche Situation haben sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen zwölf Monaten entscheidend verändert. Unser ganzer Fokus gilt nun dem Kerngeschäft", erklärte Rühl-Hamers.