Zoff beim FC Bayern? Flick schweigt zu Brazzo-Vorstoß

Markus Ulmer

Hansi Flick hätte Boateng gerne noch länger beim FC Bayern gesehen

Dicke Luft beim FC Bayern. Mal wieder bzw. immer noch. Einmal mehr hat eine Aktion von Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Trainer Hansi Flick Unverständnis ausgelöst. Erneut im Mittelpunkt: Jérôme Boateng.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch bestätigte Hasan Salihamidzic endlich das, was schon vorher bekannt war: Der FC Bayern wird sich im Sommer von Jérôme Boateng trennen.

Es sei eine "gemeinsame Entscheidung" der Verantwortlichen gewesen, betonte Salihamidzic, der beiläufig in einem Nebensatz fallen ließ: Auch Hansi Flick war in besagte Entscheidung eingebunden.

Dass dem Trainer die Trennung von Boateng in höchstem Maße missfällt, ist kein Geheimnis. Flick ließ seine Wertschätzung für den Abwehrspieler in den vergangenen Tagen regelmäßig durchblicken. Dass die Trennung nun vom Sportvorstand unmittelbar vor dem wichtigen Spiel gegen PSG bekanntgegeben wurde, stieß Flick ganz offensichtlich ebenfalls sauer auf.

Flick will Boateng-Frage nicht beantworten

Auf der Pressekonferenz wurde Flick nach den Salihamidzic-Aussagen und dem Zeitpunkt der Verkündung gefragt. Seine Reaktion: "Die Frage beantworte ich nicht." Er müsse die Fragen "professionell beantworten", alles müsse er "aber nicht beantworten. Weil ich es auch nicht möchte".

Wie Flicks Antwort ausgefallen wäre, ließ der Trainer dann aber noch durchblicken. "Ich muss da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, schauspielern. Das gehört auch zum Trainerjob dazu", deutete Flick an, dass seine Meinung womöglich zu neuen Schlagzeilen geführt hätte und gleichzeitig als Kritik an Salihamidzic verstanden worden wäre. Das vom Klub kommunizierte begrabene Kriegsbeil zwischen den beiden wäre damit wahrscheinlich schon wieder Geschichte gewesen.

Unbestritten ist, dass die Entscheidung des FC Bayern in der Causa Boateng für Ärger beim Chefcoach sorgt. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll das Thema sogar einer der Gründe sein, warum Flick über einen Abschied zum Saisonende nachdenkt.

Ob es letztlich dazu kommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Ein Verbleib Flicks, so viel ist sicher, scheint zumindest bei Weitem nicht so klar zu sein wie es die Münchner bisher kommunizierten.