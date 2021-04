Saisonabbruch? Das sagt DFL-Boss Seifert

Revierfoto via www.imago-images.de

DFB-Boss Christian Seifert schließt einen Saisonabbruch aus

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat einen Saisonabbruch in der Fußball-Bundesliga trotz der zugespitzten Lage nach den Coronafällen bei Hertha BSC vorerst ausgeschlossen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) denke zum jetzigen Zeitpunkt nicht darüber nach, sagte der 51-Jährige am Freitag bei Bild live. Noch sei ausreichend Zeit, die Saison zu Ende zu spielen.

"Es sind noch viele sportliche Entscheidungen zu treffen", sagte Seifert: "Über einen Saisonabbruch jetzt nachzudenken, das verbietet sich meines Erachtens." Die Berliner haben sich nach mehreren positiven Fällen in Quarantäne begeben, daher können die kommenden drei Begegnungen nicht wie geplant stattfinden. Die neuen Termine sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

Durch die am 31. Mai beginnende Abstellungsperiode für die EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) könnte es bei weiteren Verlegungen zu Terminproblemen kommen. "Je nachdem, wo wir sportlich stehen, wird man sich natürlich im Zweifel auch damit befassen müssen", sagte Seifert, der bei einer möglichen Saisonverlängerung auch auf die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft. Die UEFA sei "nicht blind, die sieht auch, was in ganz Europa passiert".

Quarantäne-Trainingslager werden wohl kommen

Die DFL plant zwar "immer in Szenarien", aktuell sei es aber "zu früh, darüber nachzudenken. Es ist klar, dass wir noch Zeit haben, die Saison auf regulärem Wege zu Ende zu spielen, dass die Entscheidung auf dem Platz fällt und nicht am grünen Tisch", sagte Seifert: "Wenn wir sehen, dass sich die Saison in zwei Wochen anders darstellt, dann werden wir uns Gedanken machen."

Um den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga abzusichern, wird sich das DFL-Präsidium nach "SID"-Informationen in der kommenden Woche noch einmal mit dem Thema Quarantäne-Trainingslager befassen und sich mutmaßlich dafür entscheiden.

Die wahrscheinlichste Variante ist ein Beschluss für die letzten zwei oder drei Spieltage.