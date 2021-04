FC Bayern wollte angeblich Klose statt Salihamidzic

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Miroslav Klose lehnte 2017 den Sportdirektoren-Posten beim FC Bayern ab

Vor gut vier Jahren wurde Hasan Salihamidzic als neuer Sportdirektor des FC Bayern der Öffentlichkeit vorgestellt. Der deutsche Rekordmeister verfolgte aber offenbar einen anderen Plan. Uli Hoeneß sah Miroslav Klose für die Stelle vor.

Ein Jahr nachdem Matthias Sammer seinen Vertrag aufkündigte, bestätigte der FC Bayern Hasan Salihamidzic als neuen Sportdirektor. Die Münchner Führungsetage präferierte damals aber wohl eine andere Option.

Wie der Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng für das Portal "Sportbuzzer" schreibt, wollte Uli Hoeneß Miroslav Klose die Aufgaben des Sportdirektors überschreiben. "Als mir Hoeneß damals erzählte, sie hätten Miro Klose angefragt, wusste ich, wie verzweifelt sie suchten." Klose lehnte mit Blick auf seine Fehlende Managementerfahrung allerdings ab.

Schlussendlich fiel die Wahl auf Salihamidzic, der im Sommer vorigen Jahres sogar zum Sportvorstand befördert wurde. Offenbar war es der Plan, der Managerebene mehr Bayern-DNA einzuimpfen. Die Situation um den 44-Jährigen ist inzwischen ausgeartet.

FC Bayern: Auch Miroslav Klose wendet sich von Hasan Salihamidzic ab

Salihamidzic und Hansi Flick befinden sich in einem unüberbrückbaren Streit. Letztgenannter ist mit der Bitte an die Vereinsführung herangetreten, seinen noch bis 2023 bestehenden Vertrag im Sommer aufzulösen. Und auch Klose soll nicht gut auf den FCB-Manager zu sprechen sein.

Der frühere Weltklassestürmer, der seit Saisonbeginn dem Flick-Trainerstab angehört, zweifelt an seiner Zukunft in München. Kloses Vertrag läuft in wenigen Wochen aus, zu Gesprächen ist es bisher nicht gekommen.

Im "Bild"-Interview bemängelte Klose die aktuellen Umgangsformen, die an der Säbener Straße Einzug erhalten haben. Er vermisse, "Respekt voreinander zu haben, auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist, das muss unbedingt sein", so Kloses deutlichen Worte.