BVB erkundigt sich nach "neuem Sadio Mané"

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Der BVB soll Alhassan Koroma ins Visier genommen haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten sind die Scouts von Borussia Dortmund offenbar in der dritten spanischen Liga fündig geworden. Alhassan Koroma von Real Balompédica Linense soll das Interesse des BVB geweckt haben.

Laut einem Bericht der "Marca" haben sich Verantwortliche von Borussia Dortmund sogar schon nach dem 20 Jahre alten Angreifer, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist, erkundigt.

Koroma kommt zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch rechts oder im Zentrum spielen. In der aktuellen Saison erzielte der Youngster in 22 Spielen vier Tore. Erfahrungen in einer höheren Spielklasse als der spanischen dritten Liga konnte er allerdings noch nicht sammeln.

Neben Borussia Dortmund soll auch LaLiga-Klub Real Betis die Fühler nach Koroma ausgestreckt haben. In Spanien und in seiner Heimat Sierra Leone gilt er als vielversprechendes Talent und wird sogar schon als "neuer Sadio Mané" bezeichnet.

Für die Nationalmannschaft Sierra-Leones bestritt Koroma bislang vier A-Länderspiele.

BVB: Trainer schwärmten von Alhassan Koroma

Sein ehemaliger Trainer Jordi Roger schwärmte gegenüber der "Marca" in höchsten Tönen von Koroma: "Er ist ein Spieler, der sich von allen unterscheidet. Er ist ein Kind mit brutalem Selbstvertrauen, im Eins-gegen-Eins spektakulär. Er hat seine Taktik stark verbessert. Er scheut trotz seines jungen Alters keinen Zweikampf und lässt den Kopf nie hängen."

Auch sein aktueller Coach Antonio Calderón hält große Stücke auf seinen Schützling. "Er hat ein enormes Potenzial, er ist gut trainiert, obwohl er viel Raum für Verbesserungen hat. Er ist sehr schnell und hat einen großartigen Körperbau", sagte der Übungsleiter der spanischen Sportzeitung.

Wie viel Ablöse Real Balompédica Linense für Koroma fordert, ist nicht bekannt.