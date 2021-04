"Meinung irrelevant": Hamann schießt scharf gegen Flick

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Hansi Flick (r.) wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen

Volle Breitseite gegen Hansi Flick: Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann hat den Trainer des FC Bayern für sein Verhalten in den letzten Tagen, Wochen und Monaten scharf kritisiert.

Der Abschied von Hansi Flick vom FC Bayern steht mehr oder weniger fest. Dafür hat der Trainer mit seinem Vorstoß und seiner Bitte um eine vorzeitige Vertragsauflösung vor knapp zwei Wochen selbst gesorgt. Seitdem ist die Stimmung beim Rekordmeister gekippt. Für Dietmar Hamann steht fest: Flick allein ist dafür verantwortlich.

"Ich habe kein Verständnis für das, was er letzte Woche gemacht hat", sagte Hamann in der Sendung "Sky90". Flick habe mit seinem Vorgehen eine "gewisse Wagenburgmentalität geschaffen", kritisierte der TV-Experte. Auf der einen Seite, so Hamanns Wahrnehmung, stehe nun die Mannschaft, das Trainerteam und die Fans, auf der anderen Seite der Vorstand.

Schon im letzten Jahr als Flick immer wieder öffentlich Transfers gefordert habe, wurde diese Spaltung in zwei Lager befeuert, so der Ex-Nationalspieler.

Hamann: Flick hat Entscheidung des FC Bayern mitzutragen

Stellvertretend für Flicks fortwährende Kritik am Münchner Vorstand nannte Hamann die Aussagen des Trainers zu Jérôme Boateng.

"Es wurden Entscheidungen getroffen – bei Boateng, bei Alaba – und da war er involviert. Er wusste das mit Boateng seit Wochen. Wenn man Upamecano holt, dann kann man mit Boateng nicht verlängern. Das wusste er. Trotzdem hat er sich immer wieder hingestellt und gesagt, ihr kennt meine Meinung zu Boateng", kritisierte Hamann den Noch-Trainer des Rekordmeisters scharf.

Flicks Meinung sei diesbezüglich jedoch "irrelevant, wenn der Vereine eine Entscheidung getroffen hat", so Hamann: "Dann hat er die Entscheidung des Vereins mitzutragen." Doch Flick, legte der TV-Experte nach, habe "diese Gräben zwischen Vorstand und Mannschaft und Fans" stattdessen "immer wieder befeuert".

Hamann fordert Dankbarkeit gegenüber Salihamidzic

Alles gipfelte schließlich in Flicks Alleingang, als der Trainer am "Sky"-Mikrofon nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg seinen Rücktrittswunsch äußerte. "Und dann setzt er sich in die Pressekonferenz und dankt dem ganzen Verein, nur dem Sportvorstand nicht", wetterte Hamann gegen das Vorgehen des Trainers.

"Hasan [Salihamidzic] hat ihm die Chance gegeben einen Kader zu trainieren, der es ihm ermöglicht hat, sechs Titel zu holen. Diese Möglichkeit hätte er bei keinem anderen Verein bekommen", forderte Hamann von Flick Dankbarkeit gegenüber dem Münchner Sportvorstand, den der TV-Experte explizit lobte: "Du kannst über Hasan sagen, was du willst, aber er hat sich immer gestellt. Er hat Gegenwind bekommen, ist aber nicht beim ersten Windstoß umgefallen."