Hertha BSC erwartet von Bobic "totale Veränderung"

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich Hertha BSC an

Nach fünf Jahren als Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt kehrt Ex-Nationalspieler Fredi Bobic den Hessen nach der laufenden Saison den Rücken, um als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC zu agieren. Die Erwartungen der Berliner an den 49-Jährigen sind enorm. Das bestätigte nun Hertha-Präsident Werner Gebauer.

"Fredi Bobic war von Beginn an der Wunschkandidat des gesamten Vereins", schwärmt Gebauer im Interview mit der "Sport Bild" vom einstigen Angreifer, der zu seiner aktiven Zeit auch für Hertha BSC stürmte (2003 bis 2005). Gebauer erwartet von Bobic allerdings nicht weniger, als dass er den kriselnden Hauptstadtklub vollkommen umkrempelt.

In den kommenden fünf Jahren soll sich die Alte Dame unter Bobic zu einem modernen Verein, einem modernen Unternehmen mit einer modernen Führungsstruktur und "optimalem Erfolg" entwickeln, führt Gebauer seinen Anspruch Bobic weiter aus.

Anspruch und Wirklichkeit von Hertha BSC liegen weit auseinander

Eine Vision, von der die Berliner aktuell meilenweit entfernt sind. Mit großen Ambitionen und angetrieben von den Millionen von Investor Lars Windhorst startete der selbsternannte "Big City Klub" in die Saison. Anstatt um die Teilnahme am europäischen Geschäft kämpft Hertha derzeit allerdings um den Klassenerhalt.

"Wir werden das nach der Saison sicher aufgearbeitet haben. Klar ist: Vieles ist selbst verschuldet. Es gibt aber nicht den einen Kardinalfehler. Es sind einige Dinge falsch gelaufen", kommentiert Gebauer die unbefriedigende Ausbeute und gesteht ein, man sei auch auf den Gang in die 2. Liga vorbereitet.

Eine Jobgarantie für Trainer Pál Dárdai spricht Gebauer zudem explizit nicht aus. Die Besetzung des Cheftrainerpostens falle in den "Aufgabenbereich des neuen Sport-Geschäftsführer", so der 70-Jährige. Er würde sich aber durchaus wünschen, dass Dárdai weiterhin an der Seitenlinie der Hauptstädter steht.