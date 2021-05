Statt Fink oder Baumgart: Stöger in Köln wohl favorisiert

GEPA pictures/ Walter Luger via www.imago-images.d

Kehrt Peter Stöger als Trainer zum 1. FC Köln zurück?

Am Sonntag hat der 1. FC Köln die Rückkehr von Peter Stöger weiter vorangetrieben. Die Effzeh-Geschäftsführer Horst Heldt und Alexander Wehrle sprachen in einem Video-Telefonat mit dem Österreicher, der ein persönliches Treffen aufgrund einer Corona-Erkrankung hatte absagen müssen.

Die Kölner hatten ihre Bemühungen um eine Rückkehr von Stöger, der den vom Abstieg bedrohten Bundesligisten bereits von 2013 bis 2017 trainiert hatte, zuletzt deutlich intensiviert. Derzeit betreut der 55-Jährige noch Austria Wien, hört dort aber zum Ende der Saison auf.

Der erst Mitte April als Nachfolger von Markus Gisdol verpflichtete Friedhelm Funkel steht dem Effzeh nach dieser Saison definitiv nicht mehr als Trainer zur Verfügung.

Mit dem ersten Austausch war Stöger nun durchaus zufrieden. "Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben grundsätzliche Dinge besprochen. Alles, was den Sport betrifft, den Kader und das Trainerteam. Und auch die Zielsetzung. Die Liga-Zugehörigkeit ist für mich kein Problem", sagte er der "Bild". Vor allem für Sport-Geschäftsführer Horst Heldt war das erste virtuelle Zusammenkommen ein wichtiger Termin, schließlich hat er mit Stöger bislang noch nie zusammengearbeitet.

Zweites Gespräch beim 1. FC Köln steht an

Laut "Express" habe sich das Trio nach dem ersten Gespräch bereits für kommende Woche erneut verabredet. "Wir werden eine zweite Runde machen", sagte Stöger bei "Sport1". Offenbar steht dann ein noch intensiverer und konkreterer Austausch an.

"Peter hat in der 2. Liga angefangen und hat die Mannschaft formen können. Er hatte einen sehr guten Draht zu den Verantwortlichen, das ist extrem wichtig. Warum sollte es nicht noch einmal funktionieren?", hatte der derzeitige FC-Coach Friedhelm Funkel zuvor dem "Express" gesagt.

Auch Thorsten Fink und Steffen Baumgart seien jedoch nach wie vor Kandidaten beim 1. FC Köln, berichtet "Bild". Heldt wolle so schnell wie möglich einen neuen Trainer holen, damit dieser bereits in die Planungen für die neue Saison einbezogen werden kann.

Während Fink derzeit ohnehin vereinslos ist und jederzeit Gespräche über eine Anstellung in der Domstadt führen kann, will Steffen Baumgart zunächst noch einen ordentlichen Saisonabschluss mit dem SC Paderborn in der 2. Bundesliga hinlegen.

Ein möglicher Nachteil des 53-jährigen Finks könnte derweil sein, dass er bereits seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr in der Bundesliga trainiert hat. Nach seinem Abschied vom Hamburger SV im September 2013 coachte er danach auf Zypern, in Österreich, der Schweiz und Japan.