FC Bayern bei "neuem Bellingham" in der Pole Position?

David Davies via www.imago-images.de

Wechselt Carney Chukwuemeka zum FC Bayern?

Schon seit längerem der FC Bayern München mit einer Verpflichtung des jungen Engländers Carney Chukwuemeka von Aston Villa in Verbindung gebracht. Nun sieht es so aus, als ob der Rekordmeister in seinen Bemühungen um den Mittelfeldspieler ein gutes Stück vorangekommen ist.

Nachdem die "Times" schon Anfang Februar behauptete, Carney Chukwuemeka stehe im Fokus des FC Bayern, berichtet das Portal "footballinsider247" jetzt, dass die Münchner im Kampf um den 17-Jährigen sogar in der Pole Position sind.

Hasan Salihamidzic und Co. haben sich demnach gegenüber den prominenten Mitbewerbern aus Manchester, Liverpool und Turin durchgesetzt.

In den nächsten Wochen wolle der deutsche Rekordmeister seine Bemühungen um den Teenager noch einmal intensivieren, heißt es in dem Bericht.

Vergleiche mit BVB-Star Jude Bellingham

Chukwuemeka wird auf der Insel bereits mit BVB-Star Jude Bellingham verglichen. Im Gegensatz zum Dortmunder Juwel hat der englische U18-Nationalspieler allerdings noch keine Erfahrung im Profibereich. Für Aston Villa kam er bisher nur in der Jugend- und Reservemannschaft zum Einsatz.

Der junge Mittelfeldspieler unterschrieb im vergangenen Oktober seinen ersten Profivertrag und soll, so der Wunsch von Aston Villa, mit einem neuen Angebot doch noch von einem Verbleib überzeugt werden.

Angesichts der attraktiven Wechsel-Optionen dürften die "Villans" aber schlechte Karten haben.

Bekommt der FC Bayern den "besten" England-Youngster?

Aston Villas Geschäftsführer Christian Purslow weiß um das Potenzial des derzeit größten Talents im Klub. Er wurde schon im letzten Jahr mit der Aussage zitiert, Chukwuemeka sei "wahrscheinlich der beste 16-Jährige in ganz England".

Das Top-Talent kommt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und agiert zwischen den beiden Strafräumen. Bei Villa sollte der englische U17-Nationalspieler eigentlich als Nachfolger für Kapitän Jack Grealish aufgebaut werden.