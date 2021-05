BVB-Star Erling Haaland wird Investor

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Erling Haaland besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2024

BVB-Superstar Erling Haaland baut sich ein zweites Standbein auf. Der Angreifer von Bundesliga-Klub Borussia Dortmund steigt beim US-amerikanischen Unternehmen Hyperice ein.

Der Norweger ist ab sofort Investor und Athletenbotschafter von Hyperice, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Für den 20-Jährigen ist es die erste Kapitalbeteiligung. Hyperice ist eigenen Angaben zufolge Branchenführer im Bereich Regenerationstechnologie, der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf Vibration, Perkussion und thermischer Technologie. Haaland selbst kennt und nutzt die Produkte seit Jahren.

"Ich benutze seit Jahren Hyperice Recovery Tools vor und nach Spielen, um mich auf höchstem Niveau zu halten und immer wieder Höchstleistung zu bringen", erklärte Erling Haaland in der Mitteilung. "Es ist fantastisch, Teil ihre ausgezeichneten globalen Athletenliste zu sein, da die Hyperice-Technologie mir nicht nur geholfen hat, an die Spitze des Spiels zu gelangen, sondern mich auch dort zu halten."

Hyperice-CEO Jim Huether freute sich, mit Erling Haaland "nicht nur einen der besten Fußballer der Welt" begrüßen zu dürfen, "sondern auch eine Führungspersönlichkeit und Inspiration für junge Athleten rund um den Globus". Das Investment ist als "mehrjährige Partnerschaft" ausgelegt.

Zum Athleten-Investoren-Team des Unternehmens in der Kategorie der Sportler unter 24 Jahren zählen Tennis-Star Naomi Osaka, NFL-Quarterback Patrick Mahomes oder Basketball-Profi Ja Morant.

Erling Haaland spielt seit rund anderthalb Jahren für Borussia Dortmund. In bislang 56 Pflichtspielen für den BVB gelangen dem Mittelstürmer 53 Tore sowie 14 Vorlagen, allein in der laufenden Bundesliga-Spielzeit liegt er bei 25 Treffern. Bei Borussia Dortmund besitzt Haaland noch einen Vertrag bis 2024. Trotz des großen Interesses europäischer Spitzenklubs an einer Verpflichtung hat der Revierklub angekündigt, mit dem Stürmer in die neue Spielzeit zu gehen.