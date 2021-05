EM-Aus? Goretzka soll klaren Plan verfolgen

unknown

Leon Goretzka wird dem FC Bayern bis zum Saisonende fehlen

Leon Goretzka fällt für den Rest der Bundesligasaison wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Das bestätigte der FC Bayern München am Montag. Bezüglich der Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im Sommer, die Medienberichten zufolge in Gefahr war, gibt es nun wohl erste Entwarnung.

"Goretzka ist sich sicher, es rechtzeitig zu schaffen, wieder fit zu werden – und beim EM-Start dabei zu sein!", verkündet die "Bild" mit Verweis auf eigene Informationen. Der 26-Jährige sei "aktuell fast sicher" für die Startformation beim EM-Auftakt des DFB-Teams gegen Frankreich in München am 15. Juni eingeplant, heißt es weiter.

Der Mittelfeldstratege des FC Bayern erlitt beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, wie der Rekordmeister mitteilte. Die Bayern gaben in dem knappen Statement lediglich bekannt, dass der Mittelfeldspieler für die restlichen Liga-Partien ausfällt.

Am Sonntag hatte der "kicker" darüber berichtet. Das Fachmagazin bezeichnete eine Teilnahme an der Europameisterschaft noch als "Wettlauf mit der Zeit".

Der #FCBayern muss in den verbleibenden Ligaspielen auf @leongoretzka_ verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich am Samstagabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.



Verpasst Goretzka erneut eine EM?

"Bild" verkündete nun, wie Goretzka diesen Wettlauf für sich entscheiden will. Vorerst steht eine dreiwöchige Pause auf dem Plan, anstatt sich dann jedoch in einen kurzen Urlaub zu begeben, soll Goretzka die kurze Pause bis zur EM mit Reha und Aufbautraining verbringen. Wenn sein Plan vollends aufgeht, könnte der Bayern-Star allerdings sogar schon mit Beginn des Trainingslagers der Löw-Elf ab Ende Mai in Seefeld wieder voll im Training stehen. Bis zum EM-Start blieben dann noch zwei Wochen, um die auch die allerletzten Zweifel auszuräumen.

Leon Goretzka bestritt bislang 31 Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. Dabei erzielet der gebürtige Bochumer 13 Tore. 2014 gewann er mit Deutschland den WM-Titel in Brasilien. Die EM 2016 verpasste Goretzka verletzt.