Bericht: Terzic hat "beste Chancen" bei Bundesliga-Duo

Uwe Kraft

Edin Terzic vom BVB wird unter anderem bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Unter Coach Edin Terzic feierte Borussia Dortmund zuletzt fünf Siege in Folge, darunter die wichtigen Dreier in der Fußball-Bundesliga gegen die direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Dennoch steht bereits fest, dass Terzic das Zepter des BVB-Cheftrainers in der kommenden Saison an Marco Rose weiterreichen muss. Der Plan, dass der 38-Jährige dann wieder ins zweite Glied rücken wird, könnte allerdings platzen.

In den letzten Wochen wurde Terzic immer wieder bei der Liga-Konkurrenz gehandelt, "Bild" und "Sport Bild" bringen nun erneut zwei Klubs ins Spiel, bei denen der Übungsleiter "beste Chancen" haben soll, in der kommenden Saison als Chef auf der Bank zu sitzen. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind demnach die heißesten Anwärter auf eine Anstellung.

Bei Bayer soll man zwar über die Option nachdenken, Interimscoach Hannes Wolf nach Auslaufen seines Vertrags Ende Mai eine Chance zu geben, die Klubführung um Rudi Völler und Simon Rolfes soll aber auch die Leistung von Terzic genau beobachten.

Terzic-Verbleib könnte für den BVB auch zum Problem werden

In Frankfurt soll man indes eine Verpflichtung von Terzic ins Auge fassen, da man die Ansicht vertritt, dass der im sauerländischen Menden geborene Deutsch-Kroate als emotional aufgeladener Coach gut zu den Hessen passe. Die Eintracht verliert am Saisonende ihren Erfolgstrainer Adi Hütter, den es für 7,5 Millionen Euro nach Gladbach zieht, wo er Rose beerbt.

"Bild" verweist zudem darauf, dass der BVB Terzic keine Steine in den Weg legen würde, wenn dieser mit dem Wunsch, einen Cheftrainer-Posten zu übernehmen, an den Klub herantreten würde. Ein Umstand, den Aussagen von Borussen-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Vergangenheit nahelegten.

Angeblich auch, da man sich darüber bewusst ist, dass der Druck auf Rose enorm werden könnte, wenn ihm ein bei den Fans beliebter Übungsleiter direkt im Nacken sitzt - vor allem, wenn Terzic den BVB am Donnerstag (20:45 Uhr) tatsächlich zum Sieg im DFB-Pokal führen sollte.