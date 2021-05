DFL-Chef Seifert überreicht Meisterschale an den FC Bayern

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Christian Seifert wird die Meisterschale an den FC Bayern übergeben

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert wird am Samstag die Meisterschale in der Allianz Arena an Serienmeister Bayern München überreichen.

Die Ehrung durch den Chef der Deutschen Fußball Liga wird nach dem abschließenden Saisonspiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr/Sky) stattfinden.

Der Rekordmeister steht bereits als Titelträger fest, die Mannschaft des scheidenden Trainers Hansi Flick holte die neunte Meisterschaft in Serie.

In der 2. Bundesliga kämpfen am Sonntag mit dem VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth noch drei Klubs um den Meistertitel.

Die originale Meisterschale der 2. Liga wird sich im Stadion von Tabellenführer Bochum befinden, die Ehrung würde DFL-Präsidiumsmitglied Ansgar Schwenken vornehmen.