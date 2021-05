Bericht: Darum platzte Hrubesch beim HSV der Kragen

Revierfoto via www.imago-images.de

Horst Hrubesch übernahm für drei Spiele als Cheftrainer beim HSV

Nach einem erneut desaströsen Frühjahr gab Zweitligist Hamburger SV auch zum dritten Mal in Folge den fast schon sicher geglaubten Aufstieg zurück in die Bundesliga aus der Hand und steht nun vor der bereits vierten Saison im deutschen Fußball-Unterhaus. Interimstrainer Horst Hrubesch deckte in den Schlussakten der Spielzeit 2020/2021 noch einmal auf, woran es beim HSV wohl am meisten scheitert.

Ende Januar rangierten die Rothosen nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn noch mit vier Punkten Vorsprung auf den VfL Bochum an der Tabellenspitze. Am Saisonende liefen sie mit neun Zählern weniger als der Zweitliga-Meister aus dem Ruhrgebiet ein - und, viel schlimmer: nur als Tabellenvierter.

Horst Hrubesch, der für die letzten drei Ligaspiele von Daniel Thioune übernommen hatte und immerhin noch sechs Punkte einsammelte, machte vor allem eine gewisse Disziplinlosigkeit als Ursache für das erneute Scheitern aus.

Dudziak fällt beim HSV mehrmals mit Unpünktlichkeit auf

In einem "Sport Bild"-Bericht wurde nun noch einmal aufgedeckt, wie sehr sich die 70-jährige HSV-Ikone über die Zustände innerhalb des Teams ärgerte. Hrubesch soll ob der disziplinlosen Einstellung einiger Profis im Kader "geschockt" gewesen sein. Kurz vor dem Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig (4:0) stellte er klar, sich nicht "verarschen" zu lassen und schmiss Jeremy Dudziak kurzerhand aus dem Aufgebot der Hamburger.

Der 25-Jährige war vorher zum wiederholten Male nicht pünktlich zum Corona-Test erschienen, wodurch sich das gesamte Testungs-Prozedere verschob. Hrubesch mahnte mit Hinblick auf die Einstellung einiger Akteure und vor allem auch auf die Performances in den wichtigen Spielen in der Rückrunde an, dass sich "die Spieler wirklich mal hinterfragen müssen", wie "Sport Bild" Horst Hrubesch zitiert.

Er selbst wird dem Klub weiter erhalten bleiben, wird wieder im Nachwuchsbereich des Traditionsvereins arbeiten. Endlich die richtige Ordnung soll nun Tim Walter in die Mannschaft bringen, der zur neuen Saison als Cheftrainer beim HSV übernehmen wird. Dem Vierten der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga fehlte es laut dem Medienbericht unter Daniel Thioune noch an "klarer Führung", das sei auch die einhellige Meinung der Klubbosse.

Diese Führung soll jetzt Tim Walter mitbringen, der bereits mit Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt hat.