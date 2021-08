Bundesliga-Quartett um Bayern soll um Kehrer buhlen

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Thilo Kehrer wird unter anderem beim FC Bayern und bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Im Sommer 2018 wechselte Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 zum französischen Top-Klub Paris Saint-Germain. Drei Jahre später steht eine Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalspielers in die Bundesliga im Raum.

Mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg sollen gleich vier Klubs aus dem deutschen Oberhaus um die Dienste des Verteidigers buhlen. Das will das Portal "fussballtransfers.com" erfahren haben.

Demnach hat das Bundesliga-Quartett bereits Kontakt zur Entourage des 24-Jährigen geknüpft.

Der französische Journalist Saber Desfarges berichtete vor wenigen Tagen bereits von einem Interesse aus der deutschen Beletage an Kehrer. Desfarges nannte allerdings Bayer Leverkusen als heißestes Eisen im Poker um den neunmaligen deutschen A-Nationalspieler und sprach von "bestätigtem Interesse".

Dass Kehrer noch eine große Zukunft in Paris hat, scheint derweil unwahrscheinlich. Mit Sergio Ramos und Achraf Hakimi verpflichtete PSG unlängst zwei absolute Topstars für die Defensive. Zum Saisonauftakt, der 0:1-Pleite der Pariser gegen Lille im französischen Super Cup stand Kehrer zwar noch 90 Minuten auf dem Rasen, Ramos stand aber auch noch nicht im Kader.

FC Bayern dürfte eher eine Leihe anstreben

Medienberichten zufolge sollen die Mannen von der Seine daher einem Abschied durchaus zustimmen, wenn ein Klub etwa 20 Millionen Euro für Kehrer bietet. Eine Summe, von der auch Kehrers Ex-Klub FC Schalke 04 profitieren würde. S04 würde in diesem Fall etwa eine Million Euro als Ausbildungsentschädigung kassieren.

Ob der FC Bayern und Co. allerdings wirklich 20 Millionen Euro in den Ring werfen, ist fraglich. Die Münchner kündigten zuletzt an, keine großen Transfers mehr tätigen zu wollen und dürften daher, sofern sie überhaupt ein Auge auf Kehrer geworfen haben, eher eine Leihe anstreben. Denkbar wäre natürlich, dass Gladbach ernst macht, sollte Matthias Ginter seinerseits die Fohlenelf verlassen. Auch Eintracht Frankfurt müsste wohl erst einen Star verkaufen, Wolfsburg hat mit Sebastiaan Bornauw bereits einen neuen Verteidiger unter Vertrag genommen.

Kehrers Vertrag bei PSG endet im Sommer 2023.