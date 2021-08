Verwirrung um Bayern-Verhandlungen mit Sabitzer

motivio via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist angeblich an Marcel Sabitzer von RB Leipzig interessiert

Der FC Bayern sucht offenbar noch einen Spieler für das zentrale Mittelfeld. Dabei sollen die Münchner Marcel Sabitzer von RB Leipzig ins Auge gefasst haben. Allerdings stehen einer möglichen Verpflichtung des Österreichers noch mehrere Hürden im Weg.

Nach der schwachen Vorbereitung und kurz vor dem Start in die Saison könnte der FC Bayern auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegen. Am Dienstag berichtete "Bild" über das Interesse des Rekordmeisters an Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Von einer Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen war die Rede.

Zudem behauptete "Bild", die Verhandlungen zwischen den Parteien würden schon laufen. Laut "Sport1" entspricht dieser Teil der Meldung jedoch nicht ganz den Tatsachen. Zwar bestehe Interesse des Rekordmeisters, von konkreten Verhandlungen könne aber noch nicht die Rede sein.

Zumal sich eine mögliche Verpflichtung von Sabitzer als schwieriges Unterfangen herausstellt. Zwar soll Trainer Julian Nagelsmann großer Fan des 27-Jährigen sein, doch noch sitzen die Leipziger am längeren Hebel.

Sabitzer, der noch bis 2022 an die Sachsen gebunden ist, steht einem Wechsel angeblich offen gegenüber. Allerdings muss der FC Bayern wohl erst Spieler verkaufen, um das "Gesamtpaket Sabitzer" finanzieren zu können.

Keine Panik bei RB Leipzig

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte sich zuletzt gegenüber "Sky" zur vertraglichen Situation Sabitzers geäußert und betont, es sei "auch Teil des Geschäfts, dass wir ganz gerne verlängern oder verkaufen und Spieler ungern irgendwann ablösefrei vom Hof ziehen lassen."

Der Funktionär weiter: "Wir werden jetzt in Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, mit ihm und seinem Berater die Gespräche aufnehmen und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt."

Fest steht: Will RB Leipzig noch eine üppige Ablösesumme für seinen Spielführer kassieren, muss er in dieser Transferperiode abgegeben werden. Das spielt nicht zuletzt dem FC Bayern in die Karten.