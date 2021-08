Operieren oder nicht? So ist der Plan bei Schalkes Latza

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Danny Latza fällt derzeit verletzt aus

Als neuer Mannschaftskapitän war Danny Latza einer der großen Hoffnungsträger beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Umso größer war der Schock, als der Mittelfeldspieler nach nicht einmal einer Halbzeit im Eröffnungsspiel der zweiten Liga gegen den Hamburger SV (1:3) mit einer schweren Knieverletzung vom Feld musste und monatelang ausfallen wird. Erst jetzt haben die Schalker bekanntgegeben, wie der genaue Comeback-Plan des 31-Jährigen aussehen wird.

Der S04-Sportdirektor Rouven Schröder erklärte am Donnerstag gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", dass die schwere Außenbandverletzung im rechten Knie Latzas nicht operativ behandelt wird.

Das endgültige Vorgehen, wie der gebürtige Gelsenkirchener seine Reha-Phase angehen soll, wurde erst jetzt final beschlossen. Neben dem Schalker Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger wollte Latza nämlich noch einen zweiten Arzt konsultieren, um die für ihn beste Behandlung festzulegen.

Diese sieht jetzt vor, auf eine Knie-OP zu verzichten und die Verletzung konservativ zu behandeln. Das heißt aber auch, dass Latza in den kommenden Monaten bis mindestens Oktober wohl keine Rolle bei den Königsblauen spielen wird.

Zalazar gemeinsam mit Latza für den FC Schalke?

Sportdirektor Schröder stellte derweil auch klar, dass der zuletzt verpflichtete Rodrigo Zalazar keinesfalls nur als Vertretung für die Ausfallzeit Latzas im Schalker Mittelfeld eingeplant ist.

"Ich finde es viel, viel spannender, wenn wir uns ausmalen wie es ist, wenn der Kapitän zurück ist. Wir können uns Zalazar auch gemeinsam mit Latza wunderbar vorstellen", so der 45-Jährige gegenüber der "WAZ". Klar, dass Schröder damit vor allem auch den internen Konkurrenzkampf weiter befeuern will, nachdem der FC Schalke gerade erst seinen ersten Saisonsieg beim 3:0 in Kiel eingefahren hatte.

Im DFB-Pokal treffen die Knappen am Sonntag auswärts auf den FC Villingen (ab 15:30 Uhr).