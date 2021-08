Ersatzgeschwächter VfB erreicht zweite Pokalrunde

Cathrin Mueller via www.imago-images.de

Der VfB Stuttgart zieht in die 2. Runde des DFB-Pokals ein

Auch ersatzgeschwächt hat der VfB Stuttgart ohne Probleme die Auftakthürde im DFB-Pokal gemeistert. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo siegte beim Berliner Viertligisten BFC Dynamo mit 6:0 (2:0) und qualifizierte sich wie erwartet für die zweite Runde Ende Oktober.

Die Tore für den überlegene Bundesligisten erzielten vor rund 3000 Zuschauern im Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen Hamadi Al Ghaddioui (26.), Borna Sosa (45.+1), Konstantinos Mavropanos (53.), Mateo Klimowicz (68.), Mohamed Sankoh (82.) und Darko Churlinov (88.). Die Schwaben hatten den Rekordmeisters der ehemaligen DDR-Oberliga während des gesamten Spiels im Griff, ohne wirklich brillant aufzuspielen.

Bei den Stuttgartern fehlten zahlreiche Leistungsträger, insgesamt standen zwölf Profis nicht zur Verfügung. Torjäger Sasa Kalajdzic, Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey blieben nach positiven Coronatests zu Hause, andere sind verletzt, Waldemar Anton meldete sich kurzfristig wegen einer Erkrankung ab. Einen zu großen Vorteil sah Dynamo-Trainer Christian Benbennek deswegen aber nicht: "Am Ende wird der VfB Stuttgart hier mit einer Bombentruppe auflaufen."

Ganz so war es nicht, zahlreiche Ersatzspieler durften sich von Beginn an präsentieren, entsprechend engagiert traten die Gäste auf. Zu keiner Sekunde kam bei den Zuschauern das Gefühl auf, der Favorit könnte den Underdog unterschätzen. Die Berliner, die in der Regionalliga Nordost ihre ersten drei Saisonspiele alle gewonnen hatten, hielten zwar kämpferisch dagegen. Spielerisch waren sie dem VfB aber nicht gewachsen.

VfB-Abwehr steht sicher

Vor allem die Flankenläufe der schnellen Außen Sosa und Roberto Massimo konnte Dynamo nicht immer konsequent genug verteidigen. Daraus resultierten auch die ersten beiden Gegentreffer. Selbst wurde der Traditionsklub nach Standardsituationen gefährlich, wo vor allem der 1,96 m große Stoßstürmer Christian Beck gesucht wurde. Doch die VfB-Innenverteidigung, in der Neuzugang Hiroki Ito einen gelungenen Einstand feierte, stand in der Regel sicher. In der 70. Minute verhinderte die Latte den Ehrentreffer durch Matthias Steinborn.

Dynamo war erst nach einem Gerichtsstreit als Berliner Teilnehmer am Pokal-Wettbewerb bestimmt worden. Blau-Weiß 1890 Berlin hatte gegen den Auswahl-Modus, der wegen Corona modifiziert werden musste, vor dem DFB-Bundesgericht Revision eingelegt. Die wurde aber als teils unzulässig und unbegründet zurückgewiesen.