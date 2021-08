Zum Liga-Start! Neue Fortschritte bei BVB-Star Hummels

Revierfoto via www.imago-images.de

Mats Hummels trainierte am Donnerstag auf dem BVB-Gelände

Seit mehreren Monaten plagt sich Mats Hummels schon mit anhaltenden Problemen an der linken Patellasehne herum. Kurz vor dem Bundesliga-Start seines BVB gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 18:30 Uhr) gibt es jetzt positive Nachrichten vom Nationalspieler.

Nach seiner EM-Teilnahme im Juni, bei der Hummels ebenfalls schon mit Beschwerden am linken Knie agierte, wurde er bei Borussia Dortmund bisher weitestgehend aus dem Training herausgehalten, um sich für die anstehende Saison 2021/2022 zu schonen.

An diesem Donnerstag stand der 32-Jährige jetzt erstmals wieder auf dem Rasen im BVB-Trainingszentrum in Dortmund-Brackel. Das zumindest vermeldeten die "Ruhr Nachrichten".

Hummels habe demnach am Donnerstagmorgen eine individuelle Einheit gemeinsam mit dem Dortmunder Athletik-Trainer Florian Wangler absolviert. Er führte verschiedene Trainingsstationen in Form einer Zirkelübung aus und hatte dabei die meiste Zeit über auch das Spielgerät am Fuß.

Hoffnung auf eine kurzfristige Rückkehr in den BVB-Kader für den Liga-Start gegen Eintracht Frankfurt können mit der Rückkehr Hummels' auf den Trainingsplatz aber nicht genährt werden.

BVB bleibt langer Ausfall von Hummels wohl erspart

Wie die Regionalzeitung weiter berichtet, sei eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ins Mannschaftstraining der Dortmunder derzeit noch kein Thema. Erst einmal werde in den kommenden Tagen genauestens beobachten, wie die lädierte Patellasehne des Innenverteidigers mit der erhöhten Belastung zurechtkomme.

Positiv für alle BVB-Anhänger kann immerhin angesehen werden, dass ein befürchteter langfristiger Ausfall des Führungsspielers offensichtlich abgewendet werden konnte.

Seit seiner Rückkehr nach Dortmund im Sommer 2019 ist Hummels beim BVB in der Hintermannschaft absolut gesetzt gewesen. In den zwei Spielzeiten bestritt er seit dem wettbewerbsübergreifend 89 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben - mehr als jeder andere BVB-Profi.