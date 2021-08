Medien: Nastasic unmittelbar vor Schalke-Abgang

Revierfoto via www.imago-images.de

Matija Nastasic (l.) verlässt den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat offenbar einen Abnehmer für Matija Nastasic gefunden. Demnach könnte ein möglicher Transfer in den kommenden Stunden über die Bühne gehen.

Laut "Violanews.com" wechselt Nastasic zum AC Florenz. Demnach soll der Deal in den zeitnah finalisiert werden. Bereits am Freitag wird der Innenverteidiger, dessen Arbeitspapier in Gelsenkirchen noch bis 2022 datiert ist, zum Medizincheck in Italien erwartet, heißt es. Bezüglich einer möglichen Ablösesumme macht das Portal jedoch keine Angaben.

Zuletzt hatten bereits mehrere Medien über einen bevorstehenden Abgang Nastasics in Richtung Florenz berichtet. So spekulierte die "WAZ" unlängst, dass Schalke wohl keine hohe Ablösesumme fordern würde und kompromissbereit wäre.

Wie Transfer-Reporter Gianluca di Marzio erfahren haben möchte, hat der Serbe die Zusage erhalten, unter gewissen Umständen "ablösefrei oder gegen eine geringe Kompensationszahlung" gehen zu dürfen.

FC Schalke 04 kündigte Nastasic-Transfer an

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hatte bereits vor einigen Wochen einen Verkauf des 28-Jährigen angedeutet. Angesprochen auf die sportliche Zukunft von Nastasic sowie die von seinem S04-Kollegen Amine Harit sagte der 45-Jährige gegenüber dem "kicker": "Beide Spieler sind einem Gehaltskader der 1. Liga zuzuordnen. Aus sportlicher Sicht wäre die 2. Bundesliga für beide ein Rückschritt."

Aufgrund dessen verzichteten die Königsblauen an den ersten drei Spieltagen auf Nastasics Dienste. Der Abwehrspieler kam 2015 von Manchester City zum FC Schalke 04. Nach einer anfänglichen Leihe überwiesen die Knappen 9,5 Millionen Euro an die Skyblues.

Nastasic absolvierte insgesamt 157 Pflichtspiele für den FC Schalke 04. Demnächst wird der Verteidiger wohl wieder in der Serie A auflaufen. Bereits von 2011 bis 2012 trug Nastasic das Trikot des AC Florenz.