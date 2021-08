Oberliga-Kicker hoffen auf Märchen gegen Bayern

Markus Fischer via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann greift mit dem FC Bayern im Mittwoch im DFB-Pokal an

Der Bremer SV fiebert dem Erstrunden-Duell gegen Bayern München entgegen. Für die Oberliga-Kicker ist es das Spiel ihres Lebens.

Julian Nagelsmann als eine Art Rumpelstilzchen? Das wäre so ganz nach dem Geschmack von Benjamin Eta. "Wenn Julian Nagelsmann in der zweiten Halbzeit irgendwann aufspringt und unzufrieden ist, weil das Spiel vielleicht spannend ist, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht", sagte der Trainer vom Bremer SV bei "Radio Bremen".

Für die Oberliga-Kicker und ihren Trainer braucht es aber gar keinen aufbrausenden Nagelsmann an der Seitenlinie, damit sich der Erstrunden-Kracher im DFB-Pokal gegen Bayern München wie ein kleines Fußballmärchen anfühlt. Mit zweieinhalb Wochen Verspätung bekommt der Fünftligist am Mittwochabend (20:15 Uhr) sein "Spiel für die Ewigkeit", wie Bremens Manager Ralf Voigt die Partie nannte.

Die Corona-Ampel steht diesmal jedenfalls auf grün. Die Quarantäne ist nach zwei Fällen im Team überstanden, pünktlich für das Duell mit dem Branchenprimus ist fast die komplette Mannschaft vollständig geimpft.#

Tolle Kulisse gegen den FC Bayern erwartet

Dem Duell im Weserstadion vor rund 10.000 erwarteten Zuschauern steht nichts mehr im Weg. "Wir hoffen, dass die Fans im Stadion uns puschen und wir alles abrufen können", sagte Eta.

Der BSV-Coach freut sich ganz besonders auf das Aufeinandertreffen mit Bayerns neuem Trainer Nagelsmann. "Er ist für mich der absolute Lieblingstrainer und hat schon in Hoffenheim und Leipzig super Arbeit geleistet", sagte er. Natürlich sei es ein Spiel "David gegen Goliath. Aber wir werden definitiv nicht vorm Anpfiff sagen: 'Wir wollen das Spiel verlieren'."

Das Interesse am größten Spiel in der 115-Jährigen Vereinsgeschichte ist riesig. Selbst in Pandemiezeiten. Weil das Klubgelände am Panzenberg lediglich 5000 Zuschauern Platz bietet und es an einer vernünftigen Flutlichtanlage fehlt, zog der Oberligist kurzerhand ins Weserstadion um. Wohl auch aufgrund der riesigen Reichweite der TV-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen konnten die Verantwortlichen einen neuen Trikotsponsor an Land ziehen.

Droht gegen den FC Bayern eine herbe Klatsche?

Angst vor einer Pokal-Watschn, womöglich einer zweistelligen Niederlage, haben sie in Bremen nicht. "Klar kann ein Spiel auch mal so hoch ausgehen, aber es kann auch genau umgekehrt laufen, dass man eine kleine Überraschung hinbekommt", sagt Eta. Eine Überraschung sei für ihn, "wenn es lange spannend bleibt. Dafür werden wir alles tun am Mittwoch."

Achtmal qualifizierten sich die Bremer übrigens schon als Sieger des Bremer Landespokals für den DFB-Pokal. Nur ein einziges Mal überstanden sie die erste Runde. Nach einem Sieg gegen Hessen Kassel scheiterte der Klub 1986 dann aber am FC St. Pauli.

Letzter Bundesligagast des Bremer SV war 2015 Eintracht Frankfurt. Ein 0:3 wie damals wäre für Eta und seine Schützlinge schon ein großer Erfolg - und ein kleines Fußball-Märchen.