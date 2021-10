Sechs von acht WM-Stadien fertig: Katar eröffnet Al-Thumama

APA/AFP

Das Al-Thumana-Stadion wurde am Freitag als sechste der acht WM-Arenen eröffnet

In Katar ist das sechste von acht Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eröffnet worden. Die Al-Thumama-Arena bietet Platz für mehr als 40.000 Zuschauer, dort sollen sechs Vorrundenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen werden.

In der ersten Partie trafen am Freitagabend die katarischen Teams Al-Sadd und Al-Rajjan im Finale des nationalen Emir-Cups aufeinander, schrieb die Regierung des Emirats am Freitag auf Twitter.

Die Arena liegt zwölf Kilometer südlich der Hauptstadt Doha und hat die Form und Struktur einer traditionellen Mütze, die gewebt ist und von Männern in der Region getragen wird. Nach der WM soll die Kapazität des Stadions um die Hälfte reduziert werden. Die abgebauten Sitze sollen gespendet werden. Dies ist auch für andere Arenen geplant.

Wegen der großen Hitze im Sommer wird die WM 2022 erstmals im November und Dezember (21. November bis 18. Dezember) ausgetragen. Die Gruppen der Weltmeisterschaft sollen am 1. April in Doha, einen Tag nach dem FIFA-Kongress, ausgelost werden.

