"Bin schon enttäuscht": Calmund sieht "Probleme" beim BVB

Sieht die Leistung des BVB kritisch: Reiner Calmund

Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner "Calli" Calmund hat Borussia Dortmund nach der 0:4-Klatsche in der Champions League bei Ajax Amsterdam kritisiert und sieht eine große Schwäche beim BVB.

"Dass du da kein Tor erzielst mit dieser Offensivkraft und hinten richtig eingeschenkt bekommst, das ist schon ein bisschen heavy. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, die Dortmunder sind da richtig vernascht worden", sagte Calmund im Fußball-Podcast "Echte Champions XXL". "Das muss insgesamt nicht gepasst haben. Da musst du dich schon mal zusammensetzen. Man sollte jetzt aber nicht nach Entschuldigungen suchen."

Die Offensivabteilung des BVB sei "absolut top", sagte der 72-Jährige, der bis 2004 fast 30 Jahre bei Bayer Leverkusen gearbeitet hatte. "In der Defensive haben sie aber grundsätzlich ein bisschen Probleme. Die Dortmunder könnten auch in der Bundesliga weiter oben angreifen, wenn sie hinten stabiler stehen würden. Der gesamte Block in der Defensive, das Mittelfeld inbegriffen, hat auch in der letzten Saison oft gepatzt. Das ist ein festes Merkmal bei Borussia Dortmund."

Erreicht der BVB die K.o.-Runde? Klare Prognose von Reiner Calmund

Trotz des bitteren Rückschlags bei Ajax glaubt Calmund weiter an ein Weiterkommen des BVB in der Königsklasse. "Sie sollen sich jetzt am Riemen reißen, sie haben noch zwei Heimspiele. Ich bin überzeugt, dass Dortmund die K.o.-Runde erreichen wird."

Aktuell belegen die Schwarz-Gelben in der Gruppe C mit sechs Punkten hinter dem niederländischen Rekordmeister (9) den zweiten Platz. Sporting (3) folgt auf Rang drei, Besiktas ziert punktlos das Tabellenende.

Für den BVB steht am 3. November zunächst das Rückspiel gegen Ajax an. Am 24. November gastiert das Team von Trainer Marco Rose dann in Lissabon. Am 7. Dezember steigt zum Abschluss der Gruppenphase das Heimspiel gegen Besiktas.