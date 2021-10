FC Bayern ein Lieblingsgegner für CL-Ikone Seedorf

Mike Egerton via www.imago-images.de

Spielte gerne gegen den FC Bayern: Clarence Seedorf

Viermal gewann Clarence Seedorf in seiner beeindruckenden Karriere mit drei verschiedenen Klubs die Champions League. Einer der Lieblingsgegner der niederländischen Fußball-Ikone in der Königsklasse war der FC Bayern.

Das offenbarte Seedorf in einem "kicker"-Interview anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Walther-Bensemann-Preis der Deutschen Deutschen Akademie für Fußball-Kultur.

Neben Juventus und Manchester United sei der FC Bayern eines der gegnerischen Teams gewesen, die er "am liebsten hatte", so Seedorf.

Der heute 45-Jährige hatte 2003 und 2007 mit dem AC Milan den Titel in der Champions League geholt und in beiden Jahren auf dem Weg zum Gewinn des Henkelpotts auch den deutschen Rekordmeister ausgeschaltet.

Clarence Seedorf "sehr dankbar" für seine große Karriere

Es sei "ein Privileg" gewesen, "mit so vielen begeisternden Spielern und Klubs in verschiedenen Ländern auf hohem Niveau zu spielen", sagte Seedorf im Rückblick auf seine aktive Laufbahn, in der er auch 1995 mit Ajax Amsterdam sowie 1998 mit Real Madrid in der Königsklasse triumphiert.

"Diese ganze Zeit war einmalig. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich sehen durfte, und die Menschen, die ich kennenlernen konnte. Ich könnte zu allen meinen früheren Vereinen gehen und würde mit offenen Armen empfangen. Das ist ein herrliches Gefühl", so der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler, der von 2018 bis 2019 als Cheftrainer der kamerunischen Nationalmannschaft fungierte.

Werder Bremen, 1. FC Köln, VfB Stuttgart und HSV "große Mannschaften"

Auch in den nationalen Ligen in Spanien und Italien feierte Seedorf große Erfolge. Nach Deutschland verschlug es den 86-maligen Nationalspieler der Elftal jedoch nie.

"Der Boom der Bundesliga ging vor zehn Jahren los, würde ich sagen. Als meine Karriere begann, waren Italien und Spanien führend, England stieß mit der Premier League später vor. Aber es gibt ein paar sehr interessante Klubs in Deutschland, für die ich gerne gespielt hätte", erklärte Seedorf.

In diesem Zusammenhang nannte er Werder Bremen, den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV. "Alles große Mannschaften, als ich heranwuchs, die aber seit Jahren Probleme haben. Doch Deutschland ist in Sachen Fußball eine Top-Nation", sagte Seedorf.