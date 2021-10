S04-Ultras froh: "Nicht mehr in Grund und Boden schämen"

Revierfoto via www.imago-images.de

Die Nordkurve des FC Schalke 04 war im Spiel gegen Dresden nach anderthalb Jahren wieder stark besucht

Das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden (3:0) am vergangenen Zweitliga-Spieltag bedeutete die Rückkehr der organisierten Fanszene. Die Ultras Gelsenkirchen waren erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie zurück auf der Nordkurve - die aktuellen Entwicklungen bei S04 lobten sie ausdrücklich.

"Ein Stück Normalität, Alltag, aber vor allem Lebenssinn ist damit zurück", schrieben die Ultras Gelsenkirchen in der aktuellen Ausgabe des "Blauen Briefs", die vor dem 11. Spieltag der 2. Bundesliga erschien. "Zu schmerzhaft war es die letzte Saison ohne Einfluss vor dem TV zu verfolgen, zu bitter in den letzten Wochen ansehen zu müssen, wie die ersten Fans in die Stadien kehrten, aber die Lockerung für ein Stadionerlebnis aus unserer Sicht noch nicht reichten."

Gegen Dynamo Dresden kamen erstmals wieder 54.526 Zuschauer in die Veltins-Arena, die Maximal-Kapazität liegt bei 62.271. Zugang zu Schalker Heimspiele haben Fans nach Kontrolle der 3G-Nachweise. "Unsere Forderung zeitnah die Stadionkapazität auf Volllast zu erhöhen, bleibt natürlich bestehen. Ob wir bei Auswärtsspielen den Gästeblock bevölkern, hängt von den Regeln und Beschränkungen des jeweiligen Heimvereins ab", so die Ultras weiter.

Schalke-Ultras müssen sich "nicht mehr schämen"

Nach dem Abstieg ins Unterhaus und dem General-Umbruch im Sommer sehen die königsblauen Fans derweil eine positive Entwicklung bei ihrem Herzensklub. "Sowohl sportlich wie auch vereinspolitisch gibt es aktuell auf Schalke nicht viel zu meckern. Was ein unfassbarer Kontrast zu den letzten 18 Monaten!"

Mit Wohlwollen wird aufgenommen, dass "die zahlreichen personellen Änderungen in der Führungsetage des FC Schalke 04 e. V." scheinbar zu positiven Veränderungen führten. "Mit Rouven Schröder bekleidet eine Person einen Führungsposten in unserem Verein, für dessen Auftreten in der Öffentlichkeit man sich als Schalker nicht mehr in Grund und Boden schämen muss."

Sportlich könne man bislang "mehr als zufrieden sein", so die Ultras Gelsenkirchen weiter. "Die Ergebnisse stimmen und wir konnten uns in der oberen Tabellenregion festsetzen. Wenn man bedenkt, dass der gesamte Kader fast komplett neu zusammengestellt wurde, ist das schon eine sehr starke Leistung!"

Das 3:0 gegen Dynamo Dresden spülte S04 auf den Relegationsrang. Mit 22 Zählern liegt die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis punktgleich hinter Jahn Regensburg. Drei Punkte fehlen auf Spitzenreiter FC St. Pauli.