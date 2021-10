1860-Kapitän Mölders überklebt Schalke-Schriftzug

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Kann mit Schalke nicht viel anfangen: 1860-Kapitän Sascha Mölders

Der FC Schalke 04 ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals am TSV 1860 München (0:1) gescheitert. Löwen-Kapitän Sascha Mölders machte dabei in vielfacher Hinsicht auf sich aufmerksam.

Nachdem der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga zuletzt in vier Spielen hintereinander Siege einfahren konnte, stand das DFB-Pokalspiel beim TSV 1860 München an. Der formschwache Drittligist legte eine kämpferische Leistung hin und gewann letztlich verdient mit 1:0.

Das Team rund um Kapitän Sascha Mölders trat selbstbewusst auf und nach nur fünf Minuten bereitete der 36-Jährige das Siegtor von Steffen Lex vor, nachdem er zuvor Darko Churlinov den Ball abluchste.

Beim genaueren Hinsehen wurde auch ersichtlich, dass Mölders den Schriftzug "FC Schalke 04" auf seinem Trikot überklebte. Im Interview nach der Partie erklärte der Stürmer, warum er zu dieser Maßnahme griff. "Ich tue mich als Essener Junge schwer, wenn Schalke 04 auf meinem Trikot steht", erklärte der Routinier gegenüber dem Fernseh-Sender "Sky" in aller Ruhe.

Mölders genießt Triumph über Schalke

Mölders ist nicht nur gebürtiger Essener, sondern spielte in seiner Heimatstadt sowohl für den ETB Schwarz-Weiß Essen als auch den größeren Klub Rot-Weiss Essen. Zwischen RWE und den Königsblauen herrscht eine große Rivalität.

"Ich als Essener Junge gewinne natürlich gegen Schalke besonders gerne", betonte Mölders nach dem Spiel. Der Sechzig-Kapitän war sichtlich stolz auf die Leistung des Drittligisten. Über ein zweites Tor hätten sich die Mannen von Dimitrios Grammozis nicht beschweren dürfen. "Jeder hat hier sein Bestes gegeben. Es war einfach geil. Das genießen wir jetzt", teilte Mölders weiter mit.

Für die nächste Runde wünsche er sich das Derby gegen den FC Bayern, der am Mittwochabend (20:45 Uhr) erst noch bei Borussia Mönchengladbach antreten muss, oder seinen Ex-Klub den FC Augsburg. Die Fuggestädter sind in Bochum (18:30 Uhr) gefordert.