FC Bayern muss wohl vorerst auf Choupo-Moting verzichten

via www.imago-images.de

Eric Maxim Choupo-Moting wird dem FC Bayern erst einmal fehlen

Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen wohl auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer soll sich eine Muskelverletzung zugezogen haben.

Es ist ein ärgerlicher Ausfall für den FC Bayern München. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, soll sich Eric Maxim Choupo-Moting eine Muskelverletzung zugezogen haben.

Der 32-Jährige brach am Dienstag das Training kurz vor dem Ende der Einheit ab, wie die "Bild" vermeldete. Zusammen mit Mannschaftsarzt Peter Ueblacker ging er anschließend sofort in die Praxis am Vereinsgelände an der Säbener Straße. Nun vermelden Medien, dass Choupo-Moting in den kommenden zwei Wochen offenbar keine Alternative für den Rekordmeister darstellen wird.

Damit dürfte der Stürmer am Mittwochabend beim DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach, am Samstag gegen Union Berlin, nächste Woche Dienstag in der Champions League gegen den portugiesischen Vertreter Benfica sowie erneut in der Bundesliga beim Überraschungsteam der Saison, dem SC Freiburg, fehlen.

FC Bayern: Choupo-Moting präsentiert sich treffsicher

In der ersten Runde des DFB-Pokals erzielte der 32-jährige Mittelstürmer beim 12:0-Sieg gegen den Bremer SV noch vier Treffer. Auch darüber hinaus bewies der Spieler mit der Nummer 13 seine Torjägerqualitäten.

In der Bundesliga traf Choupo-Moting drei Mal und in der Champions League konnte er sich beim Kantersieg gegen Dynamo Kiew (5:0) ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Dazu bereitete er in zehn Pflichtspielen noch drei weitere Treffer vor.

Der Nationalspieler Kameruns erwies sich als zuverlässiger Joker und geeigneter Back-Up für Superstar Robert Lewandowski, an dem es selbstverständlich kein Vorbeikommen gibt. Choupo-Moting schloss sich im Oktober vergangenen Jahres ablösefrei dem deutschen Rekordmeister an und erzielte bislang in 42 Pflichtspielen 17 Tore.

Zuvor stand der 32-Jährige bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.