Der Stand bei Tolisso und den anderen Wackelkandiaten

Corentin Tolisso hat wohl keine Zukunft mehr beim FC Bayern

Corentin Tolisso hat seine muskulären Probleme mit der Wade nach eineinhalb Monaten endlich in den Griff bekommen, will sich in den kommenden Wochen beim FC Bayern München endlich wieder aufdrängen. Für den 27-Jährigen geht es um nicht weniger als seine Zukunft beim Deutschen Fußball-Meister, der eigentlich schon ohne Tolisso plant.

Der Mittelfeldspieler hofft weiterhin darauf, über den kommenden Sommer hinaus einen neuen Vertrag beim FC Bayern zu erhalten. Nur macht der Klub derzeit überhaupt keine Anstalten, das Arbeitsverhältnis mit seinem französischen Weltmeister zu verlängern.

Laut einem "kicker"-Bericht darf sich Tolisso längst nach einem neuen Klub umschauen, der ihn unter Umständen schon im kommenden Januar verpflichten will. Dann nämlich winkt den Münchnern vielleicht noch eine kleine Ablösesumme für den Rechtsfuß, der in den letzten Saisons immer wieder von kleineren und größeren Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Dass Tolisso dem Rekordmeister noch einmal die 41,5 Millionen Euro einspielt, die er vor viereinhalb Jahren mal gekostet hatte, ist praktisch ausgeschlossen. Derzeit geht es für den zentralen Mittelfeldmann darum, überhaupt auf Spielanteile zu kommen, um Eigenwerbung betreiben zu können.

Beim jüngsten 0:5-Debakel der Bayern im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach gelang ihm dies wieder einmal nicht. Tolisso wurde in der 64. Minute für Leon Goretzka eingewechselt, die Bayern-Blamage nahm nach seine Hereinnahme aber weiter ihren Lauf.

FC Bayern: Tolisso im Sommer 2022 ablösefrei?

Nach derzeitigem Stand scheint es am wahrscheinlichsten zu sein, dass Tolisso tatsächlich bis zum Sommer in München spielt und den Klub dann ablösefrei verlassen wird.

Einzelne Spekulationen um die Zukunft des 28-maligen Nationalspielers ploppen immer wieder auf, erhärteten sich bisher aber nicht.

Etwas anders stellt sich die Situation bei den anderen Ergänzungsspielern des FC Bayern da. Auch Michael Cuisance, Marc Roca und Bouna Sarr spielen keine sportliche Rolle unter Cheftrainer Julian Nagelsmann. Cuisance und Roca stehen noch ohne jede Einsatzminute in der laufenden Bundesliga-Saison da, Sarr kommt auf drei Einwechslungen.

Alle drei besitzen an der Säbener Straße noch langfristige Verträge bis 2024 (Cuisance und Sarr) oder sogar 2025 (Roca). Sie alle könnten den Klub in der bevorstehenden Winter-Transferperiode bei einem entsprechendem Angebot wohl verlassen. Dass für die Reservisten, die häufig nicht mal im Kader des FC Bayern stehen und folglich nur auf der Tribüne Platz finden, überhaupt Offerten eingehen werden, muss bezweifelt werden.