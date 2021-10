Enthüllt: Für diese Summe lässt Bayern Tolisso ziehen

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Corentin Tolisso wird den FC Bayern wohl verlassen

2017 für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern gewechselt, wurde Corentin Tolisso den Erwartungen in München eigentlich nie gerecht. Dass der Franzose seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, erscheint inzwischen ausgeschlossen. Nun wurde der Betrag enthüllt, für den der Mittelfeldspieler wohl schon im Winter gehen darf.

Bei einer Offerte um die zwölf Millionen Euro soll der FC Bayern gesprächsbereit sein. Das will das spanische Portal "Don Balon" erfahren haben. Einen Interessenten, der diese Summe problemlos begleichen könnte, hat der Bericht auch direkt im Köcher: Atlético Madrid.

Der spanische Top-Klub soll demnach hoffen, dass Tolisso die Lücke schließen kann, die der Abgang von Saúl Niguez vor der Spielzeit gerissen hat. Damals verpflichteten die Madrilenen mit Rodrigo de Paul zwar einen potenziellen Nachfolger, der Argentinier findet in der spanischen Hauptstadt allerdings noch nicht wirklich in die Spur. Tolisso soll dem Mittelfeld nun den nötigen Schwung geben.

Im Raum steht neben dem Kauf von Tolisso allerdings noch eine andere Option. "Don Balon" zufolge könnte Sául zu den Rojiblancos zurückkehren. Der 26-Jährige, der aktuell auf Leihbasis beim FC Chelsea spielt und dort eine Kaufoption besitzt, spielt in London bislang eine mehr als untergeordnete Rolle. Ein Abbruch der Leihvereinigung könnte ein Szenario darstellen, das allen Seiten weiterhilft.

Unabhängig davon, ob Atlético im Winter die Fühler nach Tolisso ausstreckt, dürfte der 27-Jährige allerdings keine Zukunft in München mehr haben. Zumal es an Interessenten angeblich nicht mangelt. Zuletzt wurden unter anderem Inter Mailand, Juventus Turin, AS Rom und Tottenham Hotspur gehandelt.

Größte Hürde soll die Gehaltsforderung des Nationalspielers sein. "Calciomercato" will erfahren haben, dass der Franzose ein Jahresgehalt von mindestens sechs Millionen Euro netto verlangt.