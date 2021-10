Kehl schließt pikante Haaland-Wette ab

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Sebastian Kehl (r.) will Erling Haaland (l.) beim BVB halten

Erling Haaland ist der unumstrittene Schlüsselspieler beim BVB. Allerdings kann der Norweger den Verein nach der Saison wegen einer Ausstiegsklausel verlassen. So schnell gibt Borussia Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl den 21-Jährigen aber noch nicht auf.

Auch ohne den derzeit verletzten Haaland hat sich Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga zuletzt keine Blöße gegeben und gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen.

Dennoch wird der Torjäger beim BVB weiterhin schmerzlich vermisst. Langfristig müssen die Schwarz-Gelben womöglich ganz ohne Haaland auskommen, schließlich steht ein Abgang im kommenden Sommer weiterhin im Raum. Sebastian Kehl möchte den Angreifer aber noch von einem Verbleib überzeugen.

"Wir versuchen natürlich, ihm das Gefühl zu geben, dass Borussia Dortmund weiterhin für ihn hier eine Top-Adresse ist. Dass er sich hier weiterentwickeln kann und vielleicht können wir ihn noch überzeugen", zeigte sich Kehl im Gespräch mit der "Bild" kämpferisch. Zudem versprach der 41-Jährige: "Wir werden alles probieren".

Kehl: BVB "braucht" Haaland

Auf die Frage, ob er 100 Euro darauf wette, dass Haaland kommende Saison noch beim BVB spielt, antwortete Kehl: "100 Euro würde ich gerne investieren, das ist ja überschaubar. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen." Ob Kehls forsche Töne Haaland letztlich von einem Verbleib überzeugen, bleibt abzuwarten.

Aktuell muss der BVB-Star aufgrund von Problemen im Hüftbeuger pausieren. Zwar feierten die Dortmunder in Abwesenheit ihres etatmäßigen Mittelstürmers am Samstag einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln, dennoch ist Haalands Fehlen in der BVB-Offensive erkennbar.

"Wir brauchen ihn", sagte Kehl über Haalands Stellenwert für die Borussia und fügte vielsagend an: "Vielleicht noch länger, als dass der eine oder andere glaubt."