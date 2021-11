Leih-Abbruch? FC Bayern mit Feins Situation unzufrieden

Sportfoto Zink / Melanie Zink via www.imago-images

Adrian Fein besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2023

Adrian Fein ist derzeit vom FC Bayern an Greuther Fürth ausgeliehen. Da der defensive Mittelfeldspieler beim Bundesliga-Aufsteiger kaum Spielzeit erhält, steht das Geschäft der beiden Klubs aber offenbar schon wieder auf dem Prüfstand.

Wie der "kicker" berichtet, könnte Feins Leihe bereits zur Winterpause beendet werden. Demzufolge sind der FC Bayern, Fürth sowie der Spieler selbst mit der aktuellen Situation unzufrieden.

In der laufenden Saison hat Fein bislang gerade einmal 68 Pflichtspielminuten für das Team von Trainer Stefan Leitl absolviert. Bei der jüngsten Niederlage gegen den SC Freiburg (1:3) wurde der 22-Jährige als einziger Feldspieler nicht eingewechselt. Dabei wollte sich Fein beim Kleeblatt eigentlich für höhere Aufgaben empfehlen.

Doch stattdessen durchlebt der gebürtige Münchner das zweite glücklose Gastspiel in Folge. Bereits bei seinem befristeten Engagement bei der PSV Eindhoven war der Sechser in der vergangenen Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aufgrund dessen reichte ihn der FC Bayern in der Sommer-Transferperiode postwendend nach Fürth weiter.

Adrian Fein zweifelt an Durchbruch beim FC Bayern

"Natürlich möchte ich nicht in meiner ganzen Karriere jedes Jahr wechseln. Es ist mein Ziel, dass ich endlich mal fest bei einem Verein bin", hatte Fein noch im Juli gegenüber dem "kicker" erklärt.

Dass er sich eines Tages beim FC Bayern durchsetzen wird, zweifelte die Leihgabe bereits damals an. "Es ist extrem schwer. Ich habe es letztes Jahr versucht, es hat leider nicht geklappt", sagte Fein über seine Chancen beim Rekordmeister.

Fest steht: Durch seine gegenwärtige Situation bei Greuther Fürth kann Fein seine persönlichen Aktien nicht steigern. Sollte Leitl auch in den kommenden Wochen auf seine Dienste verzichten, muss sich Fein in der Winterpause wohl abermals einen neuen Verein suchen.