Rose gibt "endgültige Antwort" auf Verletztenflut beim BVB

BVB-Trainer Marco Rose stellt sich den Fragen der Presse

Mit 4:0 ballerte Ajax Amsterdam Borussia Dortmund Mitte Oktober aus der Johan Cruijff ArenA, zeigte dem BVB dabei schonungslos die Grenzen auf und sicherte sich einen perfekten Start in die Gruppenphase der Champions League. Vor dem Rückspiel in Dortmund ist der Druck auf die Schwarz-Gelben folglich nicht gerade gering.

Coach Marco Rose und Verteidiger Mats Hummels haben sich im Vorfeld den Fragen der Presse gestellt. Thema war unter anderem die Verletztenmisere beim BVB.

"Die Frage bekomme ich regelmäßig gestellt, vielleicht kann ich eine endgültige Antwort darauf geben", eröffnete Rose auf Nachfrage, warum der BVB von auffallend vielen Muskelverletzungen ausgebremst wird.

Dann holte der Trainer der Schwarz-Gelben aus: "Es liegt nicht an der Trainingssteuerung, der Belastung, den Physios oder den Ärzten, sondern am konkreten Fall. Emre Can trägt die Probleme seit seinem Urlaub mit sich herum. Raphael Guerreiro kam auch mit muskulären Problemen aus dem Urlaub und trägt es seitdem herum. Giovanni Reyna hatte mit der Nationalmannschaft ein Spiel in El Salvador: vom Kalten ins Warme und lange im Flieger", so Rose weiter.

Die Einzelverletzungen an sich seien somit "erklärbar, aber es gibt kein Muster, wo wir sagen, wir haben irgendwo nicht aufgepasst. Wir machen da eine hervorragende Arbeit und müssen versuchen, die Jungs fit zu halten".

Hummels verspricht "anderes Gesicht" des BVB

Entwarnung für die Partie gegen Amsterdam gibt es leider dennoch nicht. "Es fällt keiner weg, es kommt aber auch keiner dazu. Möglicherweise bedienen wir uns bei der U23", gab Rose zu Protokoll. Dan-Axel Zagadou werde allerdings im Kader stehen.

Eine Wiederholung der Hinspiel Schmach kommt trotz der dünnen Personaldecke allerdings nicht infrage: "Wir wollen logischerweise ein deutlich besseres Spiel hinlegen, im Heimspiel zeigen, dass wir gewinnen wollen und dominant auftreten. Wir wollen den Ball nicht wieder so schnell hergeben und ich glaube, wir können viel aus dem Hinspiel ziehen. Ich bin mir sicher, dass wir ein ganz anderes Gesicht an den tag legen werden", versprach Hummels.

+++ Zu den vielen Muskelverletzungen +++

Hummels: Durch die häufig wechselnde Formation entstehen im Zusammenspiel natürlich kleinere Änderungen. Darauf muss man sich einstellen, das machen wir aber auch alle schon seit wir sechs Jahre alt sind. Das lässt sich vielleicht einfacher bewerkstelligen, als man glaubt.

+++ Hat der BVB die Umstellung auf die Dreierkette gebraucht? +++

Hummels: Der Trainer hat ja bereits erklärt, dass es dem Personal geschuldet war. Generell kann man das nie formulieren. Es kommt vielmehr auf den Gegner an.

+++ Habt ihr Wut im Bauch nach dem Hinspiel? +++

Rose: Wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist und das wir eine schlechte Leistung gezeigt haben. Das nehmen wir mit, das ist klar. Trotzdem ist seitdem einiges passiert, wir haben Spiele gewonnen, es sind Verletzte dazugekommen. Unser Kleinhirn hat das natürlich im Kopf, aber mehr auch nicht. Wir wollen nur eine anständige Leistung zeigen.

+++ Hummels über die Zukunft in der Nationalmannschaft +++

Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich versuche, so gut wie möglich zu spielen und mich gesundheitlich in einen guten Zustand zu bringen. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Wenn nicht, kann ich mich ein paar Tage ausruhen.

+++ Ist die mentale Herausforderung nach dem 0:4 groß? +++

Rose: Das hat uns schon beschäftigt, geärgert und gewurmt. Aber es geht trotzdem darum, dass wir relativ schnell eine klare Linie gefunden haben. Für uns war das der Sieg in Bielefeld und im Pokal. Selbstvertrauen haben wir genug. Fußball ist ein Tagesgeschäft.

Hummels: Ergebnisse von vorherigen Spielen haben keinerlei Auswirkungen auf das anstehende Spiel. Das lernt man im Profifußball.

+++ Zu Antony und der Ajax-Offensive +++

Hummels: Er ist individuell ein super Spieler, aber Ajax hat insgesamt eine gute Offensive mit sehr vielen unterschiedlichen Spielern. Ich finde auch Dusan Tadic ist ein toller Außenspieler. Generell ist die ganze Art, wie sie nach vorne Fußball spielen schön anzuschauen.

+++ Warum hat der BVB seine Defensivformation geändert? +++

Rose: Ich persönlich habe nie Verunsicherung in der Mannschaft gespürt. Du richtest die Taktik nach dem Gegner aus und nach dem Personal, das du zur Verfügung hast. Daher haben wir zuletzt in Ermangelung von Außenverteidigern auf Dreierkette gesetzt.

+++ Was erwartet den BVB? +++

Rose: Ajax hat ein relativ klares System. Du weißt, was auf dich zukommt. Du kannst zwei Dinge machen: Entweder hoch pressen, was Ballgewinnen bringt, wenn du es gut machst. Oder mit fünf Spielern in letzter Linie spielen, wodurch die Gefahr besteht, passiv zu werden. Ajax ist allerdings sehr spielstark, daher musst du damit leben, dass sie auch mal ein paar Minuten den Ball haben.

Es wird morgen darum gehen, in den richtigen Momenten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Amsterdam war die Partie ja auch 30 Minuten lang sehr offen, da hat Ajax uns nicht an die Wand gespielt. Hinten raus haben sie uns allerdings richtig leiden lassen.

+++ Rose über ein Gespräch mit Almelo-Trainer Frank Wormuth, der angeblich meinte, man müsse gegen Ajax "schmutzig spielen" +++

Rose: Du weißt natürlich, was auf dich zurollt. Möglicherweise musst du den ein oder anderen Angriff dann auch mal durch ein Foul stoppen.

+++ Wie steht es um Hummels' Knieprobleme? +++

Hummels: Es geht voll in die richtige Richtung. Wenn ich zuletzt etwas früher rausmusste, war es eher Belastungssteuerung, nicht weil ich Probleme hatte.

+++ Wie ist der personelle Stand? +++

Rose: Es fällt keiner weg, es kommt aber auch keiner dazu. Möglicherweise bedienen wir uns bei der U23.

Rose auf Nachfrage: Dan-Axel Zagadou wird im Kader stehen. Er hat bei der U23 60 Minuten gespielt, fühlt sich gut und kann morgen eine Option für ein paar Minuten sein, wenn Mats seine zwei Kopfballtore gemacht hat und eine Pause braucht.

+++ Wie wirkt das Hinspiel nach? +++

Hummels: Wir wollen logischerweise ein deutlich besseres Spiel hinlegen, im Heimspiel zeigen, dass wir gewinnen wollen und dominant auftreten. Wir wollen den Ball nicht wieder so schnell hergeben und ich glaube, wir können viel aus dem Hinspiel ziehen. Ich bin mir sicher, dass wir ein ganz anderes Gesicht an den tag legen werden.

+++ Die PK beginnt +++

Mats Hummels und Marco Rose haben sich auf dem Podium eingefunden.

+++ Wie löst Rose das Offensiv-Puzzle? +++

Mit besonderem Augenmerk dürfte die Personalfrage beim BVB diskutiert werden. Ohne den verletzten Starstürmer Erling Haaland sind die Alternativen in vorderster Front rar gesät. Zuletzt glänzte immerhin Thorgan Hazard als Torschütze, der lange schwächelnde Julian Brandt zeigte hinter den Spitzen eine klar ansteigende Form.

+++ BVB benötigt Steigerung +++

Zuletzt feierte der BVB zwar drei Siege in Serie, die Gegner der Borussen gehörten allerdings nicht wirklich zur Crème de la Crème des europäischen Fußballs. Ein Umstand, den im Vorfeld der Partie gegen Ajax auch Sportdirektor Michael Zorc betonte: "Wir wissen auch, dass es gegen Ajax einer Steigerung bedarf", erklärte Zorc im Gespräch mit der "WAZ".