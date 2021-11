Ouwejan erklärt seinen starken Start auf Schalke

Blatterspiel via www.imago-images.de

Thomas Ouwejan gehört beim FC Schalke 04 zu den Leistungsträgern

Thomas Ouwejan zählt zu den positiven Überraschungen im Kader des FC Schalke 04. Schließlich liefert der Linksaußen, im Gegensatz zu vielen Teamkollegen, in der laufenden Saison konstante Leistungen ab. Dass es für ihn in Gelsenkirchen rund läuft, liegt laut dem Niederländer unter anderem an der positiven Stimmung im Verein.

Thomas Ouwejan gehört beim FC Schalke 04 zu den Dauerbrennern. In dieser Saison stand der 25-Jährige bislang in jedem Pflichtspiel in der Schalker Startelf.

"Ich fühle mich gut und denke, dass ich in guter Form bin. Ich versuche dem Team bestmöglich zu helfen", erklärte Ouwejan seine mehr als ansprechenden Leistungen gegenüber "Sky".

Die These, dass er derzeit der beste Spieler im Kader des Zweitligisten sei, wollte der Neuzugang aber nicht unterschreiben. "Ich verfolge die Nachrichten nicht wirklich, aber das ist natürlich schön zu hören. Ich fühle mich aber nicht so. Wir sind ein Team und haben viele gute Spieler, jeder ist gleich wichtig", sagte Ouwejan.

Sein starker Start beim FC Schalke 04 liege dem linken Mittelfeldspieler zufolge auch an der Atmosphäre innerhalb des Vereins. "Ich mag die Menschen im Klub und habe mich hier sofort wohlgefühlt. Das ist der Grund, weshalb ich so performen kann", verriet Ouwejan.

FC Schalke 04 muss "schlauer agieren"

Während es für die Leihgabe aus Alkmaar persönlich rund läuft, steht sein Team nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie abermals unter Druck. Zuletzt setzte es für die Knappen in der 2. Bundesliga eine bittere 0:1-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim.

"Es war unschönes Gefühl. Aber wir arbeiten hart, um es am Sonntag schon besser zu machen", versicherte Ouwejan. Im anstehenden Spiel gegen den SV Darmstadt 98 müsse der FC Schalke "in einigen Bereichen schlauer agieren." Aktuell rangiert der Revierklub auf dem dritten Platz.