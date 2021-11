Impfdebatte: Darum rief besorgter Flick bei Kimmich an

Revierfoto via www.imago-images.de

Joshua Kimmich ist klarer Führungsspieler beim FC Bayern

Seit sich Joshua Kimmich vom FC Bayern München in der Öffentlichkeit zu seinem Impfstatus gegen das Coronavirus geäußert hat, vergeht praktisch kein Tag mehr ohne Wortmeldungen in der Debatte. Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann, Klubboss Oliver Kahn, Gesundheitsminister Jens Spahn, Bundeskanzlerin Angela Merkel: Sie alle äußerten sich zur Diskussion um den Bayern-Star, der sich bisher aus Sorge über angebliche Langzeitfolgen noch nicht hat impfen lassen.

Neben Befürwortern, die Kimmich vor allem für seinen Mut und seine Standhaftigkeit gelobt hatten, trotz größten Widerspruchs in der Öffentlichkeit zu einer Minderheiten-Meinung zu stehen, hagelte es vor allem auch Kritik am 26-Jährigen.

In erster Linie richteten sich die Verbalattacken auf Kimmich dagegen, dass der Starspieler seiner Vorbild-Funktion nicht nachkomme und den ohnehin stockenden Impfungsprozess in der gesamten Bundesrepublik weiter erschwere.

Der Druck auf den Bayern-Spieler soll in den letzten Wochen so stark geworden sein, dass sich sogar Bundestrainer Hansi Flick persönlich bei Kimmich nach dessen Wohlbefinden informiert haben soll. Wie die "Sport Bild" berichtete, rief sein einstiger Vereinstrainer bei ihm an und befragte den Führungsspieler des FC Bayern und der Nationalmannschaft über die derzeitig schwierige Situation.

Lob der Bayern-Ikonen Rummenigge und Matthäus

Trotz der zuletzt groben Meinungsverschiedenheit beim Thema Corona-Impfung ist der Respekt und die Wertschätzung des Bundestrainers für Kimmich weiterhin extrem groß, der Mittelfeldspieler gilt als designierter Nachfolger von Manuel Neuer als DFB-Spielführer.

Einen verbalen Ritterschlag holte sich Kimmich zuletzt auch von Bayerns Ex-Klubboss Karl-Heinz Rummenigge ab. Dieser stellte ihn in der "Sport Bild" in eine Reihe mit den ganz großen Münchner Klublegenden: "Es gab immer Bayern-Spieler, auf die sich auf dem Platz die ganze Aufmerksamkeit gerichtet hat, wie zum Beispiel Oliver Kahn oder Lothar Matthäus. Spieler, vor denen der Gegner Angst hat. In diese Reihe passt auch Joshua Kimmich. Das sind Spieler, die eine Mannschaft antreiben."

Der angesprochene Ex-Weltmeister Matthäus stimmte dieser Ansicht unumwunden zu: "Joshua erinnert mich auf dem Platz an mein Auftreten damals."