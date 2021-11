"Eine der schlimmsten Entscheidungen aller Zeiten"

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Der BVB hat in der Champions League gegen Ajax verloren

Borussia Dortmund muss in der Champions League um das Weiterkommen zittern. Am Mittwochabend unterlag der BVB im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam mit 1:3 und rangiert in der Gruppe C nun hinter den Niederländern gleichauf mit Sporting Lissabon. Besonders der Platzverweis gegen Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels sorgte für Aufregung. Auch in den internationalen Medien wird über die Szene heiß diskutiert. Die Pressestimmen zum Spiel:

DEUTSCHLAND

kicker: "Hummels fliegt zu Unrecht - dann entgleitet dem BVB das Spiel. Borussia Dortmund hat auch beim zweiten Vergleich mit Ajax Amsterdam den Kürzeren gezogen. Am Mittwochabend unterlag der BVB den Niederländern trotz einer Führung 1:3 - nicht zuletzt, weil Schiedsrichter Michael Oliver eine Zweikampfszene nach knapp einer halben Stunde falsch bewertete."

Süddeutsche Zeitung: "Dammbruch in Minute 29. Dortmund verliert noch in der ersten Halbzeit Innenverteidiger Mats Hummels durch eine umstrittene rote Karte. In Unterzahl erlebt die Borussia dann ein 1:3 gegen Ajax - das Achtelfinale gerät in akute Gefahr."

Frankfurter Allgemeine: "Nach der Schmach im Hinspiel sinnt Dortmund gegen Ajax auf Revanche. Doch die umstrittene Rote Karte für Hummels wirft alles über den Haufen. Lange führt der BVB trotzdem, dann kippt das Spiel."

RTL.de: "Später BVB-K.o. nach Gaga-Rot. Borussia Dortmund hat die Revanche verpasst und muss um den Achtelfinaleinzug in der Champions League zittern. Der BVB verlor auch das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam mit 1:3. Die Dortmunder gaben eine Führung (Elfmeter durch Marco Reus) aus der Hand, musste aber nach einer halben Stunde in Unterzahl spielen. Der äußerst umstrittene Platzverweis gegen Mats Hummels sorgte für ordentlich Gesprächsstoff. Ajax-Knipser Sebastien Haller erzielte in der 83. Minute die Führung für die Niederländer. Davy Klaassen machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf."

ntv: "Hummels wütet nach Rot über den Schiri. Schiedsrichter Michael Oliver spielt bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam eine unrühmliche Hauptrolle. Früh schickt er Mats Hummels mit Rot vom Platz. Schwarzgelb geht trotzdem in Führung, aber Ajax schlägt spät und nachhaltig zurück."

Ruhr Nachrichten: "Enormer BVB-Aufwand bleibt unbelohnt - und plötzlich droht die Europa League. Borussia Dortmund wehrt sich in Unterzahl aufopferungsvoll gegen Ajax Amsterdam. Umso größer ist der Frust nach dem 1:3. Nun drohen dem BVB in der Champions League zwei Endspiele."

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Was für ein Erfolg: Dank historischem Sieg über Dortmund steht Ajax bereits im Achtelfinale der Champions League."

NOS: "Ajax triumphiert auch in Dortmund und erreicht das Achtelfinale der Champions League."

De Volkskrant: "Ajax nach viertem Sieg in Folge ins Champions-League-Achtelfinale: Es war wie eine Kirmes in Dortmund mit blinkenden Lichtern und allerhand Attraktionen. Ajax bewies nach einer taktisch starken Leistung, dass sie auch in der Champions League gewinnen können."

ENGLAND

The Sun: "'Großer Fehler': Premier-League-Schiedsrichter Michael Oliver schickt Dortmunds Mats Hummels mit einer der schlimmsten Entscheidungen aller Zeiten vom Platz."

BBC: "Ajax erkämpft sich gegen zehn Dortmunder den Sieg und erreicht mit einer perfekten Bilanz das Achtelfinale."

The Guardian: "Ajax kommt zurück und bezwingt zehn Dortmunder mit 3:1 in der Champions-League-Gruppe C und erreicht die K.o.-Phase."

SPANIEN

AS: "Dortmund bröckelt ohne Haaland: Die deutsche Mannschaft, die lange in Führung lag, verlort mit 1:3 gegen Ajax. Roses Männer haben es schwer, ins Achtelfinale zu kommen."

Marca: "Haller beschert Ajax den Sieg und den Einzug ins Achtelfinale gegen zehn Dortmunder."