Roca spricht offen über möglichen Bayern-Abschied

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Marc Roca kommt beim FC Bayern nicht zum Zug

Auch in dieser Saison spielt Marc Roca beim FC Bayern keine Rolle. Aufgrund dessen schließt der zentrale Mittelfeldspieler einen Abgang aus München mittlerweile nicht mehr aus.

Als Hoffnungsträger für die Zentrale verpflichtet hat Marc Roca beim FC Bayern inzwischen komplett den Anschluss an die Startelf verloren. In der laufenden Saison absolvierte der 24-Jährige noch keine einzige Pflichtspielminute für den Rekordmeister. In den meisten Spielen reichte es nicht einmal für einen Platz im Kader.

Dennoch fühlt sich Roca in München wohl, wie der Sechser nun erklärt hat. "Es klingt widersprüchlich, weil ich nicht die Minuten bekomme, die ich gerne hätte. Ich spiele nicht mit oder nehme gerade teil, aber ehrlich gesagt, fühle ich mich gut", sagte Roca im Gespräch mit "Radio Marca".

Seine andauernde Reservistenrolle beim FC Bayern bringt den ehemaligen U21-Europameister aber trotzdem zum Nachdenken.

"Ich habe nie daran gedacht, Bayern zu verlassen. Aber am Ende kommt eine Zeit, in der alle Spieler spielen wollen. Ich weiß nicht, was im Januar oder Sommer passieren wird", verriet Roca ehrlich.

Roca will um Platz beim FC Bayern kämpfen

In den kommenden Wochen will sich der Spanier für Einsätze unter Trainer Julian Nagelsmann empfehlen. "Ich achte auf die Gegenwart. Im Moment versuche ich, hart zu trainieren und den Trainer dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern", so Roca. Er selbst befinde sich "in der besten Phase" seiner bisherigen Karriere.

"Ich freue mich darauf, mitzumachen, dem Team zu helfen, um zu sehen, ob ich die Chance bekomme. Ich bin immer bereit und trainiere hart", ergänzte Roca, der 2020 für rund neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona zum FC Bayern gewechselt war. Zuletzt gab es Berichte, dass ein Abgang vom FC Bayern in der anstehenden Winterpause "sehr wahrscheinlich" sei.