So denkt Abstiegscoach Titz über seine Zeit beim HSV

Eibner-Pressefoto/Eckehard Schulz via www.imago-im

Christian Titz ist mittlerweile erfolgreich beim 1. FC Magdeburg

Dreieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass der Hamburger SV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga abstieg. Der erstmalige Gang in die zweite Liga ist untrennbar mit dem Namen Christian Titz verbunden, der zu dieser Zeit als Cheftrainer an der HSV-Seitenlinie stand. Bitter für den Fußballlehrer, der damals zu spät für die Trendwende bei den Rothosen gesorgt hatte.

Zwölf Punkte holte der HSV unter Titz in den letzten sechs Spielen der Bundesliga-Saison 2017/2018. Doch es half nichts mehr, das letzte verbliebene Gründungsmitglied stieg als Tabellenvorletzter erstmals aus dem Oberhaus ab.

Trotz dieses einschneidenden Abstiegstraumas für den HSV und der Entlassung als Cheftrainer nur wenige Monate später in der 2. Bundesliga, hegt der mittlerweile 50-Jährige keinen Groll gegen seinen alten Arbeitgeber, für den er insgesamt knapp vier Jahre lang in verschiedenen Mannschaften als Trainer tätig war.

"Ich kann für mich sagen, dass es in Hamburg fast vier gute Jahre waren. Dass mir das Vertrauen geschenkt worden ist, durch die einzelnen Mannschaften, die Entwicklung mitzugehen und dann die Profs zu übernehmen", meinte Titz im Gespräch mit der "Sport Bild".

Ex-HSV-Trainer Titz liegt mit dem 1. FC Magdeburg auf Kurs 2. Bundesliga

Der Fußballlehrer drückt seinem Ex-Klub noch immer die Daumen, dass es bald etwas mit der lang ersehnten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus wird: "Der HSV ist für mich ein Verein, dem ich es gönnen würde, mit seinen ganzen Mitarbeitern, mit seinen Fans, in die erste Liga zurückzukehren. Die 2. Bundesliga ist aber eine sehr ausgeglichene Liga. Wenn man die Tabelle anschaut, ist alles möglich."

Derzeit rangiert der HSV mit 20 Punkten nach 13 Spielen nur auf dem siebten Tabellenplatz.

Christian Titz hat sein fußballerisches Glück mittlerweile in der 3. Liga gefunden. Nach einer wechselhaften Saison 2019/2020 bei Rot-Weiss Essen heuerte er im Februar dieses Jahres beim abstiegsbedrohten Drittligisten 1. FC Magdeburg an.

Titz übernahm die Magdeburger als Tabellen-19. der 3. Liga, führte den Klub zunächst zum Klassenerhalt. In der laufenden Saison überragt der 1. FCM derzeit in der Drittklassigkeit und befindet sich mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz klar auf Kurs Zweitliga-Rückkehr.