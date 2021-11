Hamann sieht nächstes Bayern-"Desaster" am Horizont

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Niklas Süles Vertrag beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus

Im vergangenen Sommer gingen gleich drei Defensivspieler des FC Bayern ablösefrei von Bord. Während der Klub bei Javi Martínez und Jérôme Boateng selbst keine Vertragsverlängerung anstrebte, schwirrt der Fall David Alaba noch immer als warnendes Beispiel im Hinterkopf. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht die Gefahr eines neuerlichen Abgangs eines Münchner Verteidigers.

Geht es nach Hamann, dann sollte der FC Bayern schleunigst den Vertrag mit Niklas Süle verlängern. Der Innenverteidiger, der sich trotz doppelter Corona-Impfung nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben musste und somit den Länderspiel-Doppelpack verpasst, ist nämlich nur noch bis zum Saisonende an die Münchner gebunden.

Spekulationen über die Zukunft des 26-Jährigen mehrten sich in den vergangenen Monaten. Vom FC Barcelona bis hin zu mehreren Klubs aus der Premier League, etwa dem FC Chelsea oder Newcastle United: Süle scheint seinen künftigen Arbeitgeber frei auswählen zu können.

Hamann: Upamecano macht "viele Fehler"

"Ich weiß, dass er in einem Interview gesagt hat, er möchte eines Tages in der Premier League spielen und er wird natürlich selbst entscheiden, was er machen will", zitiert "Bavarian Football Works" Dietmar Hamann aus einem Interview mit "FreeSuperTips". Süle sei ein "wichtiger Spieler für Bayern", so der TV-Experte weiter, auch weil der im Sommer verpflichtete Dayot Upamecano noch "viele Fehler" mache.

"Süle und Hernández waren bislang gut, wenn sie zusammengespielt haben. Es gibt also ein paar Optionen. Ich glaube aber, dass Süle bislang die beste Leistung gezeigt hat", führte Hamann weiter aus. Daher müsse der FC Bayern nun handeln: "Es ist noch wichtiger unter dem Aspekt, dass man Alaba und Boateng im Sommer ohne Ablöse verloren hat. Nun einen weiteren Top-Innenverteidiger ablösefrei zu verlieren, wäre ein Desaster für Bayern."

Der Österreicher Alaba hatte nach 13 Jahren bei Bayern München eine weitere Vertragsverlängerung ausgeschlagen, um sich Real Madrid anzuschließen.