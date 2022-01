S04-Legende Pander über Ouwejan: "Da geht mir das Herz auf"

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Christian Pander schwärmt von Thomas Ouwejan

Christian Pander hat sich in den 2000ern in die Herzen vieler Schalke-Fans gespielt. Der Linksverteidiger wechselte 2001 in die Jugend der Königsblauen und stieg im Anschluss zu den Profis auf. Bis 2011 absolvierte Pander, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, insgesamt 108 Pflichtspiele für die erste Mannschaft.

Der Ex-Profi war für seine präzisen Flanken, tollen Standards und gefährlichen Distanzschüsse bekannt. Sommer-Neuzugang Thomas Ouwejan erinnert derzeit mit seinen Auftritten an Pander. Dieser sieht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Niederländer, wie er im Interview mit "RevierSport" verriet.

Der Ex-Profi geriet bei Ouwejan förmlich ins Schwärmen. "Bei Thomas geht mir das Herz auf! Er versucht immer den Ball scharf vor das gegnerische Tor zu bringen und macht das wahnsinnig gut. Ich finde ihn super", betonte der 38-Jährige.

Pander konnte den aktuellen S04-Leistungsträger bei einem Charity-Event des Klubs kennenlernen und freut sich immens über dessen Erfolg. "Das ist kein 08/15-Gekicke. Aus seinen Flanken sind bereits mehrere Eigentore entstanden, weil diese Hereingaben schwer zu verteidigen sind", betonte Pander. Der Niederländer hat in 18 Ligaspielen drei Tore erzielt und sieben Treffer vorbereitet.

Doch Ouwejan ist nicht der einzige Schalker, der Lob von der Vereinslegende erntete. Auch Sportdirektor Rouven Schröder leiste "sehr, sehr gute Arbeit". Allein an der Ruhe, die auf Schalke herrsche, werde ersichtlich, wie seriös es unter dem 46-Jährigen zugehe.

Pander hofft auf Schalke-Aufstieg

Für die restliche Saison geht Pander davon aus, dass Schalke um den Relegationsrang spielen wird. "Das wird eine spannende Rückrunde in dieser engen Liga. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft gut aus der Winterpause kommt", so der ehemalige Nationalspieler.

Der frühere Linksverteidiger fiebert auch heute noch sehr viel mit. Dass S04 in der 2. Liga spielt, ist für Pander nur schwer zu ertragen. "Der Moment des Abstiegs war natürlich für alle Schalker ein Schock, auch wenn es sich abgezeichnet hatte", sagte er und fügte weiter an: "Diesen Verein in der 2. Liga zu sehen, bricht einem das Herz und ist sehr traurig."