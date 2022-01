St. Pauli rettet Remis gegen Aue, bangt aber um Platz eins

Stephanie Zerbe/ Eibner-Pressefoto via www.imago-i

St. Pauli und Aue trennten sich unentschieden

Aufstiegs-Aspirant FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga wieder wichtige Punkte verloren und muss um die Tabellenführung bangen.

Die Kiezkicker retteten durch ein Last-Minute-Tor von Etienne Amenyido (90.+3) wenigstens ein 2:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue.

Für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, der seinen auslaufenden Vertrag unter der Woche verlängert hatte, war es schon das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

Verfolger Darmstadt 98 hat damit nur zwei Punkte Rückstand und kann mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC (20:30 Uhr/Sky) Platz eins erobern. St. Pauli steht bereits seit Anfang Oktober und zehn Spieltagen ganz oben.

Aue schockt überlegenes St. Pauli zwei Mal

Am Samstag traf Ben Zolinski (17.) mit der ersten echten Offensivaktion für Aue, die zunächst überlegenen Hamburger glichen durch Jakov Medic (30.) aus. Nikola Trujic (72.) brachte die nun verbesserten Gäste in der zweiten Hälfte aber erneut in Führung.

Zwischendurch hatte Aues starker Torwart Martin Männel die Gäste gleich mehrfach im Spiel gehalten, er entschärfte unmittelbar vor der Pause gute Chancen von Jackson Irvine und Marcel Hartel.

Auch in der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber Druck, doch fehlten ihnen die Ideen und die Passgenauigkeit gegen die defensiv immer stabileren Gäste. Nach der Führung für die Sachsen kam zu wenig vom Favoriten.

Bemerkenswert: Aue-Torschütze Trujic wurde 17 Minuten nach seiner Einwechselung wieder ausgewechselt. Er stand kurz vor der Gelb-Roten Karte.