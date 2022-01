BVB beklagt nächsten Ausfall vor Pokal-Duell

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Emre Can musste verletzt vom Feld

Emre Can hatte sich am Freitagabend beim 5:1-Kantersieg seines BVB gegen den SC Freiburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Am Sonntag informierte Borussia Dortmund über die Ausfalldauer seines Defensiv-Allrounders.

Wie der BVB auf seiner Vereinshomepage bekanntgab, wird die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose mindestens zwei Spiele lang nicht zur Verfügung stehen können. "Emre Can wird dem BVB in den beiden Partien der kommenden Woche fehlen", hieß es in der Vereinsmitteilung der Dortmunder, nachdem zur Pause gegen die Breisgauer Schluss war für den Innenverteidiger.

Die Schwarz-Gelben müssen somit sowohl im DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) als auch im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) ohne den deutschen Nationalspieler auskommen.

Schon vor dem Jahreswechsel hatte der 28-Jährige länger über muskuläre Probleme geklagt und fiel wochenlang aus. In der bisherigen Spielzeit stand er nur in 15 von 28 möglichen Pflichtspielen des BVB auf dem Rasen, erzielte dabei zwei Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison.

Meunier-Einsatz im Pokal beim FC St. Pauli ebenfalls noch fraglich

In der Partie gegen die Freiburger musste in der zweiten Halbzeit auch Rechtsverteidiger und Doppeltorschütze Thomas Meunier angeschlagen ausgewechselt werden. Ob auch der Belgier für das Pokal-Duell mit dem Tabellenführer der 2. Bundesliga passen muss, stand am Sonntagabend noch nicht final fest.

Immerhin: Mit Innenverteidiger Manuel Akanji hatte sich zuletzt einer der wichtigsten Defensiv-Stützen beim BVB wieder voll einsatzfähig gemeldet. Am Freitagabend wurde er in zur zweiten Halbzeit für Emre Can eingewechselt, nachdem er sich vor der Weihnachtspause einer Knie-Operation unterzogen hatte.