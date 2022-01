BVB und Bayern an Prag-Youngster interessiert

Michaela Rihova via www.imago-images.de

Der BVB und der FC Bayern haben ein Auge auf Adam Hlozek geworfen

Liefern sich der BVB und der FC Bayern im Sommer ein Wettbieten um das nächste große Sturmtalent? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte es so kommen, denn angeblich sind sowohl die Dortmunder als auch die Münchner am erst 19-jährigen Adam Hlozek von Sparta Prag interessiert.

Bereits Ende 2019 wurde dem BVB Interesse an Adam Hlozek nachgesagt. Der damals 17-Jährige wurde von tschechischen Medien mit den Dortmundern in Verbindung gebracht. Als Trumpf in möglichen Verhandlungen wurde seinerzeit unter anderem der Ex-Borusse Tomas Rosicky genannt, der bis heute Sportchef beim tschechischen Erstligisten ist.

Nachdem es lange Zeit still um eine mögliche Verpflichtung Hlozeks war, nahmen die Gerüchte um einen Wechsel in die Bundesliga Ende des letzten Jahres wieder Fahrt auf. Das Portal "90min" schrieb im November, dass sowohl der BVB als auch der FC Bayern Interesse am Nachwuchsstürmer zeigen. Genau das berichtet nun auch die "Bild".

Die Zeitung schreibt, dass Adam Hlozek im Sommer als Ersatz für Erling Haaland von den Dortmundern verpflichtet werden könnte. Und auch "Bild" spekuliert über die mögliche Rolle von Tomas Rosicky in dem Deal, der die Schwarz-Gelben rund 25 Millionen Euro Ablöse kosten würde.

Auch der FC Bayern nimmt Hlozek unter die Lupe

Ob der BVB den Zuschlag bekommen würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt, denn laut "Bild" hat auch der FC Bayern seine Bemühungen um Hlozek mittlerweile intensiviert. So soll Hasan Salihamidzic die Personalie schon unter die Lupe genommen haben. Gleichzeitig bleibt jedoch die Frage, ob sich der junge Nachwuchsstürmer mit der Rolle hinter Robert Lewandowski zufrieden geben würde.

Mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren hat der Youngster zumindest angedeutet, dass er auch in einer größeren Liga reif für einen Stammplatz ist. In der vergangenen Saison war der Teenager mit 15 Toren und sieben Vorlagen der Topscorer der Liga. Und auch in der laufenden Spielzeit führt der Nationalspieler (12 A-Länderspiele) die Scorerliste der "Fortuna Liga" an.