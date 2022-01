Wieder Weltfußballer! Matthäus bewertet Lewandowski-Wahl

unknown

Lothar Matthäus (l.) wandte sich mit einer Video-Botschaft an Robert Lewandowski

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist am vergangenen Montag zum zweiten Mal in Folge zum Weltfußballer gekürt worden. Bei der offiziellen Abstimmung zum "The Best"-Award des Fußball-Weltverbandes FIFA erhielt der polnische Superstar die meisten Stimmen und verwies Lionel Messi und Mohamed Salah auf die Plätze. Der einzige deutsche Vorgänger als Weltfußballer, Lothar Matthäus, hat sich in einer persönlichen Videobotschaft an den Bayern-Knipser gewandt.

Nachdem Lewandowski am Montagabend nach seiner Auszeichnung für das Jahr 2020 auch für das Jahr 2021 den Titel abräumte, gratulierte der 60-Jährige in den sozialen Medien: "Lieber Robert, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Weltfußballer 2021. Wenn es einer verdient hat, dann bist du es. Du begeisterst nicht nur mich, sondern viele, viele andere Fußballfans auf der ganzen Welt", so Matthäus.

Der 33-jährige Mittelstürmer war im letzten Kalenderjahr wieder einmal als herausragender Torjäger für den FC Bayern sowie für die polnische Nationalmannschaft in Erscheinung getreten.

Lewandowski bereits mit 23 Bundesliga-Saisontoren für den FC Bayern

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Lewandowski die Rückrundenspiele eingerechnet bereits 23 Mal in 19 Spielen getroffen. Damit könnte er seinen im letzten Sommer aufgestellten Rekord von 41 Saisontoren innerhalb einer Bundesliga-Spielzeit noch einmal überbieten, sollte er weiterhin so zuverlässig treffen.

Auch in der Champions League performte der Superstar zuletzt auf Weltklasse-Niveau und traf in der Gruppenphase bereits neunmal in sechs Spielen.

Lothar Matthäus erklärte in seiner Videobotschaft, warum Lewandowski den "The Best"-Award nicht nur wegen seiner Tore verdient habe. "Die Begeisterung, mit der du Fußball spielst, dein Einsatz: Du bist ein Vorbild für die Jugend", führte der deutsche Rekordnationalspieler direkt an den Münchner Top-Torjäger adressiert aus.

Matthäus hatte die Weltfußballer-Wahl im Jahr 1990 als bislang einziger deutscher Spieler für sich entschieden.