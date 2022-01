Kampl befürchtet Abgang von Nkunku

Matthias Koch via www.imago-images.de

RB Leipzig: Kampl ist von Nkunku begeistert

RB Leipzig will nach einer schwachen Hinrunde in der Bundesliga wieder angreifen. Mittelfeldspieler Kevin Kampl erklärte nun, warum es unter Domenico Tedesco besser läuft und schwärmte von Christopher Nkunku.

Noch vor der Winterpause musste Jesse Marsch seinen Hut nehmen und Domenico Tedesco übernahm ein strauchelndes RB Leipzig. Nach den ersten 17 Spieltagen lag der Vizemeister auf einem enttäuschenden zehnten Tabellenrang.

Mittlerweile hat sich Leipzig ein wenig stabilisieren können. Dabei half auch Kevin Kampl, der von seinem neuen Trainer sehr geschätzt wird. Das beruht auf Gegenseitigkeit, wie es im Interview mit der "Sport Bild" ersichtlich wurde. Der 31-Jährige lobte den Ansatz des neuen Übungsleiters. "Wir wollen den Gegner dominieren und uns nach vorn durchkombinieren, ohne unsere DNA zu vergessen. Wir suchen mehr nach Lösungen mit dem Ball, nutzen nach wie vor aber auch schnelles Umschalten, frühes Pressing und hohes Tempo. Mit dem Mix erreicht der Trainer die Truppe", erklärte Kampl.

Im selben Zug kritisierte er auch die Herangehensweise unter Ex-Trainer Marsch. "Ich finde, wir haben uns in der Hinrunde zu sehr auf das Spiel gegen den Ball fokussiert", ließ der Mittelfeldspieler wissen. Mittlerweile sei im Training "viel Leben" und das Trainerteam um Tedesco "weiß genau, was es will, wo und wie es anpacken muss".

Kampl: Nkunku nur schwer zu halten

Die Zielsetzung sei klar. In der Bundesliga will Leipzig noch in die Champions League einziehen und auch die Pokalwettbewerbe sind hoch im Kurs. Zweimal scheiterte RB zuletzt im DFB-Pokalfinale. "Jeder weiß, dass das der kürzeste Weg zu einem Titel ist. Die Europa League ist auch ein geiler Wettbewerb, warum sollten wir da nicht weit kommen?", so Kampl.

Hilfreich könnte dabei Shootingstar Christopher Nkunku werden, der eine starke Saison spielt. Viele Topklubs dürften ihn auf dem Schirm haben. "Ich würde mich freuen, wenn er noch lange bei uns bliebe. Aber es ist doch klar: Wenn er so bombt, werden viele, vor allem die ganz großen Vereine kommen", schwärmte Kampl weiter. Der 24-jährige Franzose kommt bislang in 27 Pflichtspielen auf 17 Tore und zwölf Vorlagen. "Er ist mittlerweile viel zielstrebiger als früher, macht alles für die Mannschaft und bleibt neben dem Platz extrem ruhig und bodenständig", erzählte Kampl, der angab, dass Nkunku nicht mit seinen Mitspielern über seine Pläne spreche.

Er selbst will seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern. "Als Sechser komme ich jetzt erst in meine beste Zeit", betonte der ehemalige slowenische Nationalspieler. Der 31-Jährige will "so lange wie möglich Fußball spielen", bevor er eine Trainerkarriere starten will. Er weiß auch schon wo: "Ich möchte nach der Karriere bei RB bleiben."