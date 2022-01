BVB bangt um Dahoud-Einsatz in Hoffenheim

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

BVB-Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud ist derzeit angeschlagen

Mahmoud Dahoud zählte zuletzt zu den besten BVB-Akteuren und war einer der Erfolgsgaranten im schwarz-gelben Trikot in den letzten Wochen. Kaum musste der Mittelfeldspieler am Dienstagabend im DFB-Pokal-Achtelfinale pausieren, setzte es glatt eine 1:2-Pleite beim Zweitligisten FC St. Pauli. Am Mittwoch die Hiobsbotschaft für den BVB: Dahoud könnte auch das Bundesliga-Spiel am Samstag (ab 15:30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim verpassen.

Grund für den Ausfall des 26-Jährigen beim Pokalduell in Hamburg waren Rückenbeschwerden. Dahoud sollte geschont werden, damit er für das wichtige Ligaspiel am kommenden Wochenende wieder eine Option für die Startelf von Borussia Dortmund sein kann.

Nach Informationen von "Sky" gerät dieser Plan aber jetzt in Gefahr. Laut dem Sender musste der defensive Mittelfeldspieler auch am Mittwoch mit zu großen Beschwerden passen und konnte nicht am Mannschaftstraining der Westfalen teilnehmen.

Dahoud schon mit 19 Pflichtspielen für den BVB

Unter Dortmunds Cheftrainer Marco Rose blühte der zweifache A-Nationalspieler in den letzten Monaten regelrecht auf. 13 Mal stand er in der laufenden Bundesliga-Saison schon für den BVB auf dem Rasen, zwölfmal davon in der Startelf. In den letzten beiden Partien schraubte Dahoud dann endlich auch an seiner Trefferquote und erzielte bei den Siegen gegen Eintracht Frankfurt (3:2) und den SC Freiburg (5:1) seine Saisontore eins und zwei.

Die Rückenblessur ist dabei nicht die erste Verletzung, die Dortmunds Nummer 8 in der laufenden Spielzeit wegzustecken hat. Zwischen September und November fiel Dahoud bereits mit eine Innenbanddehnung im Knie aus und verpasste zahlreiche Begegnungen seines Teams.

Nach seiner Rückkehr war er gleich wieder auf der Dortmunder Doppel-Sechs im defensiven Mittelfeld gesetzt und spulte so in 2021/2022 insgesamt schon 19 Pflichtspiele für die Borussia ab.