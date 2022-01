"Mehr als nur eine Idee": FC Bayern heiß auf Vlahovic

Lisa Guglielmi via www.imago-images.de

Der FC Bayern soll Dusan Vlahovic auf dem Zettel haben

"Wir sind offen für einen Verkauf", bestätigte Joe Barone, Sportchef der AC Florenz, gegenüber "La Nazione" unlängst, dass Sturm-Senkrechtstarter Dusan Vlahovic womöglich bald bei einem anderen Verein aufläuft. Angeblich wirft auch der FC Bayern seinen Köder aus.

Der FC Bayern soll sich auf einen möglichen Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski vorbereiten und sich in diesem Zuge auch mit Dusan Vlahovic beschäftigen. Das enthüllte der italienische Journalist Enzo Bucchioni. Demnach wirbt der deutsche Rekordmeister "intensiv" um die Dienste des Angreifers.

Einen Grund für das vermeintlich große Interesse der Münchner schüttelte Bucchioni auch aus dem Ärmel: "In Deutschland gibt es auch einen Fall Dybala und der Name ist nochmal um einiges größer: Robert Lewandowski. Der Vertrag läuft 2023 aus, er verdient beinahe 20 Millionen und Bayern will nicht für mehr als ein Jahr verlängern, denn er wird im August 34", führt Bucchioni aus. Lewandowski fordere allerdings mindestens zwei Jahre, so der Italiener weiter.

"Konkrete Spur" zum FC Bayern

In diesem Zuge beschäftige sich der FC Bayern mit Erling Haaland vom BVB, bei dem allerdings Real Madrid die größten Chancen hätte, und Dusan Vlahovic. Darüber habe man bereits vor Monaten berichtet, nun sei es aber mehr als "nur eine Idee". Es handele sich um eine "konkrete Spur".

Offen ist, wieviel Wahrheit in Bucchionis Worten steckt. Grundsätzlich stimmt es zwar, dass man in München entschieden hat, Spieler jenseits der 30 nur noch mit Einjahresverträgen auszustatten. Für absolute Leistungsträger macht man inzwischen aber durchaus Ausnahmen. Dass man riskiert, den zweimaligen Weltfußballer Lewandowski zu verlieren, erscheint derzeit eher unrealistisch.

Zumal es an der Klasse des Routiniers nicht einmal den Hauch eines Zweifels geben dürfte. 2021/22 steht Lewandowski bereits wieder bei 34 Toren in 27 Pflichtspielen. "Wenn Robert so Leistungen bringt wie jetzt, kann uns nix Besseres passieren als so einen Spieler langfristig bei uns zu haben", erklärte Bayern-Boss Oliver Kahn bereits im Dezember bei "Sky90".

Zur Trennung kommt es wohl nur, wenn Lewandowski selbst intensiv und aktiv auf den Abschied drängt.