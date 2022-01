BVB-Coach mahnt bei Torwart-Talent zur Geduld

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Luca Unbehaun drängt bei der BVB-U23 wieder auf Spielpraxis

Torwarttalent Luca Unbehaun wird bei Borussia Dortmund schon seit Jahren eine große Karriere vorhergesagt. Zuletzt musste der 20-Jährige allerdings einige Rückschläge hinnehmen. Enrico Maaßen, U23-Coach beim BVB, hat nun erläutert, wie es für den Schlussmann weitergeht.

Seit fast drei Monaten stand Luca Unbehaun für den BVB-Nachwuchs nun schon nicht mehr auf dem Platz. Der junge Schlussmann, der seit seinem Wechsel vom VfL Bochum nach Dortmund im Jahr 2016 eine stetige Entwicklung hingelegt hat, laborierte bis zuletzt an einer hartnäckigen Handverletzung.

Zuvor hatte ihn im September ein Riss des Syndesmosebandes ausgebremst, sodass in dieser Spielzeit nur zehn Einsätze zusammenkamen.

Nach langer Leidenszeit kehrte Unbehaun am Freitag bei der Drittligapartie gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg endlich in den Spieltagskader zurück. BVB-Coach Maaßen bremste dennoch die Erwartungen an eine allzu schnelle Rückkehr auf den Platz.

Unbehaun beim BVB vierter Profi-Torwart

"Er wird schon noch ein paar Trainingseinheiten benötigen, bevor er dann wieder ins Tor zurückkehrt, weil er in Summe dann doch schon eine ganze Weile raus war", klärte der 37-Jährige gegenüber "Reviersport" auf.

Der ehemalige Mittelfeldspieler merkte zudem an, dass bei der Rückkehr des Youngsters Vorsicht und Geduld im Mittelpunkt stünden. "Es ist so, dass Luca jetzt die ersten Tage auch wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Wir haben schon überlegt, ob wir ihn schon im letzten Spiel auf die Bank setzen, haben dann aber entschieden, dass er lieber weiter in Dortmund trainieren soll", so Maaßen.

Unbehaun gilt beim BVB als vierter Profi-Torhüter hinter Gregor Kobel, Marwin Hitz und Roman Bürki und gehörte in der letzten Saison bereits mehrfach dem Bundesliga-Kader des Revierklubs an.

Mit dem Nachwuchs der Borussia hatte er in den letzten Jahren als Stammkeeper die Meistertitel bei den A-Junioren und B-Junioren gewonnen und sich auch in der Nachwuchs-Champions-League profiliert.