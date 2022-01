Reis und Baumgart teilen sich freundschaftlich die Punkte

Ralf Treese via www.imago-images.de

Der VfL Bochum und der 1. FC Köln trennten sich mit einem Remis

Zwei Trainerkumpel teilten sich die Punkte. Mit dem 2:2 zwischen Bochum und Köln konnten Thomas Reis und Steffen Baumgart gut leben.

Steffen Baumgart ließ sich nicht bremsen. "Halt die Fresse!", schrie ein Bochumer Fan, als der Trainer des 1. FC Köln gewohnt kurzärmelig, hyperaktiv und lautstark sein Team an der Seitenlinie antrieb. "Ganz sicher nicht", antwortete 50-Jährige, und die wenigen zugelassenen Zuschauer im Ruhrstadion applaudierten amüsiert.

Beim etwas glücklichen 2:2 (2:1) des FC beim Aufsteiger VfL sammelte Baumgart, in kürzester Zeit zum Kölner Kulttrainer aufgestiegen, auch im gegnerischen Lager Pluspunkte. Was seinen Bochumer Kollegen Thomas Reis wenig wunderte - schließlich hält auch er eine ganze Menge von seinem Trainerkumpel, mit dem er 2015 gemeinsam den Fußballlehrer machte.

Schon während des Spiels hatten die beiden zwischen den Trainerbänken zusammengestanden und geplaudert. Nach dem Schlusspfiff umarmten sie sich lange und tauschten sich lachend über ihr erstes Bundesligaduell aus.

Die Punkte könne man sich "freundschaftlich teilen", meinte Reis, trauerte aber doch etwas mehr dem verpassten (und verdienten) Sieg nach: "Es war nicht unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen."

Nach dem mustergültig herausgekonterten 1:0 durch Gerrit Holtmann (25.) geriet Bochum durch das erste Bundesliga-Tor von Timo Hübers (36.) und den 13. Saisontreffer von Anthony Modeste (45.) urplötzlich in Rückstand - und wusste gar nicht recht, warum.

Der eingewechselte Takuma Asano (70.) glich aus, doch eigentlich wäre nach der starken Leistung vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale der sechste Bundesliga-Heimsieg angemessen gewesen.

Das wusste auch Baumgart, der deshalb mit dem Remis "etwas zufriedener" als sein Kumpel war. "Müde und kaputt" waren seine Spieler nach dem 120 Minuten und dem verlorenen Elfmeterschießen im Pokal.

Bochum freut sich über "Entwicklung"

Deshalb solle man "sehr bescheiden und demütig sein und den Punkt nehmen". Mit 29 Zählern aus 20 Spielen ist der FC in Reichweite der internationalen Plätze - ein deutlicher Fortschritt unter dem neuen Coach nach der Abstiegs-Relegation im vergangenen Mai.

Reis hat mit dem VfL (24) inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit nur einer Niederlage in den letzten zehn Pflichtspielen im heimischen Ruhrstadion ist Bochum nach einigen Startschwierigkeiten längst in der Bundesliga angekommen. "Wir haben in der Hinrunde viel Lehrgeld bezahlt", meinte der Coach, seitdem habe man "eine gute Entwicklung genommen".

Holtmann nannte die Zwischenbilanz nach dem dritten Rückrundenspiel "plus eins" - ein Punkt mehr als gegen dieselben Gegner in der Hinrunde, "die Entwicklung ist zu sehen". Die in Köln ist auch zu hören - wie bei Baumgarts Wortgefecht mit einem Bochumer Fan. "Das", meinte Torschütze Hübers, "ist Entertainment."